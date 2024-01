L'aeroporto di Ostenda chiude per due mesi

L'aeroporto fiammingo dispone di una pista asfaltata, tre rampe d'imbarco e diverse vie di rullaggio. Nelle prossime settimane la pista subirà un piccolo restyling per un costo complessivo di 17 milioni di euro.

Concretamente, i lavori mirano a “riparare i danni causati negli ultimi anni dall'usura e riparare i crolli locali. Verranno apportati anche miglioramenti strutturali, in particolare per quanto riguarda i servizi igienico-sanitari e l'evacuazione delle acque”, spiega Bruno de Saiger, presidente della società. . Società fiamminga per lo sviluppo aeroportuale (Luchthavenontwikkelingsmaatschappij, LOM).

L'aeroporto di Charleroi ha attirato 700.000 passeggeri a dicembre, con un aumento del 13% rispetto a prima del Covid-19!

Inoltre, verranno ampliate alcune corsie di circolazione e verrà installata l'illuminazione a LED.

Si prevede che i lavori consentiranno ad aeromobili come il B747-400 e il B777-300ER di operare nell'aeroporto con un raggio di sterzata maggiore. Tuttavia, questa ristrutturazione non doterà l'aeroporto regionale di una maggiore capacità e non consentirà l'atterraggio di aerei più grandi, afferma la LOM.

Durante la chiusura del sito, una parte dei dipendenti sarà assegnata ai lavori di manutenzione, mentre il resto sarà collocato nella disoccupazione tecnica.

Per quanto riguarda i passeggeri, verranno trasferiti in altri aeroporti.

Le modifiche sono necessarie affinché l’aeroporto sia conforme alle normative dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea.