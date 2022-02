4 000 voci, non 1 100 Porsche, détruetes par le feu

O NRP Setúbal prosegue nella sua missão na Zona Marítima do Açores. O patrulha oceânico da Marinha acompanha o navio “Felicity Ace”, onde desde quarta-feira deflagra um incêndio. Os tripulantes foram todos retirados em seguranca.

Estamos no mar 365 dias, 24 horas por dia. pic.twitter.com/j5u9PmusUB — Marinha (@MarinhaPT) 20 febbraio 2022

Un gigantesco carico, trasporto di veicoli commerciali, non 1 100 Porsche, est en feu au large de l’archipel portugais des Açores, dans l’océan Atlantique, depuis près d’une semaine. L’incendie est contenu, mais pas éteint, selon le site meretmarine.com, qui rappresenta une informazioni de la Marine portugaise. Le «Felicity Ace» a quitté Emden, en Allemagne, le 10 février et se rendait sur la côte est des États-Unis, dans il Rhode Island. Selon le New York Times, le feu s’est déclaré mercredi 16 février au matin, dans la cale. Le navire se trouvait a environ 200 miglia de l’île de Terceira, dans les Acores. Les 22 membri d’équipage ont été secourus.

Selon il sito turbo.fr, le conseguenze dell’annuncio di “coûteuses” per il gruppo Volkswagen: la vettura si comporta in effetti 1100 Porsche et 189 Bentley, più quelques Lamborghini et Bugatti, parmi les 4 000 veicoli del gruppo Volkswagen a bordo. Turbo.fr anticipa il mio denaro per 282 milioni di dollari (pres de 250 milioni di euro) per il gruppo.

Boxster Spyder d’environ 123 000 dollari

Le New York Times cite le témoignage di Matt Farah, passionné de voitures et rédacteur en chef de La gomma fumante, qui attendait depuis le mois d’août sa Boxster Spyder métallique de 2022, d’un prix d’environ 123 000 dollari et modifiée selon ses indicazioni precises. Il a reçu des nouvelles décevantes la semaine dernière: «Je viens de recevoir un appel de mon concessionnaire. Ma voiture est maintenant à la dérive, peut-être en feu, au milieu de l’océan.

Matt Farah ajouté qu’un représentant de Porsche s’est excusé pour le désagrément. «Je suis heureux que personne n’ait été blessé dans l’incendie, ce qui est la ha scelto la plus importante. Je suis sûr que, quoi qu’il arrive à l’avenir, Porsche fera ce qu’il faut pour ses clients’. L’incendie survient alors que les sale d’exposition allemandes tentent de répondre à la demande des consommateurs dans un contexte de problèmes de chaîne d’approvisionnement causas en partie par la pandémie. Les faibles taux d’interêt, les taux d’épargne plus élevés et les mesures de relance gouvernementales ont fait augmenter la demande, tandis que les constructeurs automobili su t eu du mal à faire face à de une pé à.

La Felicity Ace, una nave mercantile che trasportava centinaia di veicoli tra cui Porsche diretti negli Stati Uniti, è stata lasciata alla deriva nel mezzo dell’Atlantico a seguito di un incendio #WSJWhatsNow pic.twitter.com/TPdXHKyL75 — Il Wall Street Journal (@WSJ) 18 febbraio 2022

