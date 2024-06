Questo il design dei nuovi autobus elettrici Stib: i primi saranno consegnati quest’estate (foto)

La Zona a Traffico Limitato (Lez) vale per i privati… ma vale anche per Stib. La compagnia di trasporti di Bruxelles sta eliminando gradualmente i suoi autobus termici e sostituendoli con modelli elettrici. Con l’obiettivo di arrivare ad una flotta 100% elettrica entro il 2035.

Westland Shopping, Pannenhuis, Simonis… Stib riqualifica le stazioni degli autobus con pali di ricarica elettrica: ecco i dettagli

Recentemente è stato effettuato un ordine per gli autobus Mercedes-Benz eCitaro: 70 autobus articolati e 36 autobus standard. All’inizio di giugno l’azienda di Bruxelles si è recata in Germania, presso la fabbrica di autobus Daimler di Mannheim, per visionare i nuovi veicoli.

“L’eCitaro, di tipo “ricarica opportunità”, può essere ricaricato di notte presso il deposito e di giorno presso le stazioni. Con questi nuovi autobus offriremo più di 2.000 posti aggiuntivi ai nostri passeggeri. Questi autobus opereranno sulle linee 46, 53, 87 e 89 e verranno consegnati 70 autobus, il primo dei quali dovrebbe essere consegnato quest’estate.“, annuncia Stib.

Il design del modello non dovrebbe distinguersi nel panorama di Bruxelles. Il modello Citaro è già noto agli utenti.

Oltre all’acquisto di veicoli, Stib sta attualmente installando stazioni di ricarica anche in diverse stazioni terminali, a Westland, Pannenhuis, Stazione Centrale e Simonis.