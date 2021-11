36.000 spettatori allo Stadio Re Baldovino del Belgio – Estonia

La Federcalcio belga ha annunciato, venerdì, che la partita Belgio/Estonia, che può garantire la qualificazione dei Red Devils ai Mondiali del 2022, si terrà sabato davanti a 36.000 spettatori allo stadio King Baudouin.

I Red Devils sono tornati dai tifosi di casa contro la Repubblica Ceca il 5 settembre. Poi poco più di 20.000 persone hanno fatto il viaggio. Se escludiamo l’amichevole contro la Costa d’Avorio dell’ottobre 2020, che avrebbe potuto essere giocata davanti a circa 7.000 persone, il Belgio non gioca in casa davanti al pubblico dalla partita contro Cipro del 19 novembre 2019.

Se sabato puoi affrontare un’unità contro l’Estonia, il Belgio convaliderà il biglietto per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Sarebbe la prima qualificazione assicurata in casa dai Mondiali del 1998 con una vittoria per 2-1 sull’Irlanda nel novembre 1997.

Nei seguenti regni, i Red Devils si sono guadagnati un posto nel grande festival del calcio mondiale in movimento: in Repubblica Ceca per i Mondiali del 2002, in Croazia per il 2014 e in Grecia per il 2018. Lo stadio di Re Baldovino non è ancora stato completamente mostrato. Gli ultimi posti sono ancora in vendita Sito web dell’URBSFA.