Qualificazioni: Inghilterra al culmine dell’arrivo, Italia tremante dopo il pareggio con la Svizzera e un rigore sbagliato negli… anni ’90

L’Inghilterra, con una tripletta di Kane, ha fatto un nuovo passo verso la Coppa del Mondo in Qatar battendo l’Albania a Wembley (5-0), che l’Italia, campione d’Europa, non è riuscita a raggiungere a Roma da una coraggiosa squadra svizzera (1 -1) durante le gare di qualificazione del venerdì. Italiani e svizzeri, dunque, giocheranno le loro qualificazioni lunedì prossimo al culmine del fermento, rispettivamente in Irlanda del Nord e in casa contro la Bulgaria.

Ai due paesi è ancora garantito che prenderanno il secondo posto nel loro gruppo, da qui la raffica di attacchi.

La Nazionale, guidata da Roberto Mancini, ha ottenuto il match point al 90′ su rigore dopo aver visto il video dell’errore di Dennis Zakaria su Domenico Berardi, ma Jorginho ha segnato il gol! Un incidente del genere è già accaduto al giocatore del Chelsea nell’andata, terminata anche con un pareggio (0-0) a Basilea il 5 settembre.

Venerdì la Svizzera ha aperto le marcature all’Olimpico con il terzino destro Sylvain Widmer, con un superbo tiro da sotto la traversa a metà gara mandando Noah Okafor (11). I campioni d’Europa, privati ​​in particolare di Marco Verratti, Ciro Immobile o Giorgio Chiellini, hanno pareggiato con un colpo di testa del difensore Giovanni Di Lorenzo, ricevendo una punizione da Lorenzo Insigne (36).

Nel primo gruppo, l’Inghilterra ha marciato sotto la meravigliosa pioggia di Wembley a spese del caseificio e li ha rapidamente superati: Harry Maguire (9) e Jordan Henderson (28) hanno segnato e il capitano Harry ha segnato una tripletta. Kane (18, 33, 45 + 2).

La selezione di Gareth Southgate sfiora il gol e l’ultimo passaggio dovrebbe essere la mia unica formalità, a San Marino la sesta e ultima con nove sconfitte in altrettante partite.

Gli inglesi avrebbero potuto qualificarsi venerdì sera se la Polonia avesse saltato ad Andorra, ma così non è stato: vittoria per 4-1 per gli uomini del tecnico portoghese Paulo Sousa. E gli Andorrani hanno sicuramente fatto la loro parte, con il loro attaccante Ricard Fernandez squalificato per intrappolare un avversario dal… primo minuto di gioco!

Così, la Polonia, che si è classificata seconda, giocherà gli spareggi.

Lo stesso vale per la Scozia nel Gruppo F, dopo la vittoria per 2-0 in Moldova, ultima in classifica. Selezione Steve Clark giocherà una finale lunedì contro la Danimarca, che ha già confermato la qualificazione in vista del turno ma domina ancora le Isole Faroe 2-0 a Copenhagen.

Nell’altra partita del girone, l’Austria ha battuto Israele 3-2 a Klagenfurt.