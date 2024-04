Ruba 40mila euro di benzina armato di stecco lecca-lecca!

Un uomo sulla quarantina ha rubato benzina per un valore di 40.000 euro nel nord della Francia usando un bastoncino e uno spago per lecca-lecca.

A causa dell'aumento di Prezzi del carburanteFare Blaine Diventa lussuoso. Alcuni lo hanno capito bene e si sforzano con tutti i mezzi di farlo Frode alla pompaE quindi puoi farlo Ottieni carburante senza pagare. È il caso di questo quarantenne che ci è riuscito Vola 40.000 euro Dall'uso della benzinaBastoncino e cordino per lecca-lecca Installato nella pompa. Spiegazioni.

Tecnologia a basso costo per questo ladro di gas

Se alcuni francesi cercano in tutti i modi di trovare la stazione di servizio più economica vicino a loro, altri vanno oltre e non esitano ad usarla Tecniche più pericolose Quindi non rompi la banca alla pompa. Nel nord della Francia, il ladro in questione ha sviluppato un sistema formidabile. Grazie alla sua tecnologia, è riuscito a farlo grazie al bastoncino del ghiacciolo e al cordone attaccato alla pompa Usa tutto il gas che desideri dalla stazione di servizio.

certamente, Il personale di sicurezza ha finito per scoprire il vaso di rose Dopo Negozio Auchan De San Quentin ha perso 40mila euro per un suo errore. Il ladro era recidivo ed era sotto gli occhi dei dipendenti del supermercato.

C'è da dire che il truffatore in questione è un recidivo. È stato arrestato grazie alla vigilanza degli agenti di sicurezza presso il negozio Auchan di Saint-Quentin, nell'Hauts-de-France. I dipendenti hanno scoperto il ladro perché Il suo comportamento sospetto. Hanno immediatamente allertato i servizi di sicurezza, che sono prontamente intervenuti per arrestarlo.

È stato arrestato in flagrante

Giunto sul posto, il sospettato ha tentato di fuggire per non essere ritenuto responsabile delle sue azioni, ma la polizia è intervenuta. La persona è stata colta in flagrante, con È stato riempito un serbatoio da 1000 litri mentre il contatore rimaneva a zero.

Una volta scoperta la truffa, l’uomo in questione è stato arrestato. Gli investigatori hanno scoperto che questo non era il suo primo tentativo. Aveva 46 anni e il ladro lo aveva già fatto Ha usato il suo trucco otto volte nel 2024. L'importo cumulativo dei suoi furti ammonta a 40.000 euro Secondo gli investigatori. Gravi danni al marchio Auchan. Secondo l'imputato la benzina veniva utilizzata per il consumo personale e per la rivendita. Ha imparato questa tecnica e ha acquistato la chiave per aprire la pompa da una persona sconosciuta.

È già stato condannato 12 volte per atti simili, Ha utilizzato targhe false Per non essere monitorato. Il pubblico ministero ha chiesto 12 mesi di reclusione, quattro dei quali con sospensione condizionale e rilascio controllato. Provenendo dalla comunità itinerante, L'uomo ha ammesso i fatti. Andrà ancora in prigione Sta scontando la sua pena.