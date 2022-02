Dévié à cause de la tempête, l’avion Ryanair d’Alicia atterrit d’urgence au Luxembourg: “Des gens pleuraient, criaient, vomissaient, c’était horrible”

I forti ravales de la tempête Franklin non perturbé il traffico aereo. Des avions non può passare a Charleroi. Risultato, ce fut une véritable galère pour les passagers qui nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous.

C’est un retour de vacances qu’Alicia n’oubliera pas de sitôt. Hier soir, cette passagère Ryanair rentrait de Lisbonne, mais à l’approche de l’aéroport de Charleroi, le vent souffle trop fort et à bord, c’est la panique. “Il y avait énormément de turbulences: il y avait des gens qui pleuraient, qui criaient, qui vomissaient, nous décrit-elle par téléphone après nous avoir joint via le bouton orange Alertez-nous. Pendant tout ce temps-là, on était seuls: on se partageait des sacs pour pouvoir vomir car le person de cabine, on ne l’a pas vu”.

Déviés au Luxembourg, les passagers doivent ensuite rejoindre Charleroi par leurs propres moyens

L’avion d’Alicia devait atterrir vers 22h45. Au bout de 50 minuti, il pilote décide d’aller se poser au Luxembourg. Mais une fois arrivés sur place, l’attente pour les 130 passagers dure longtemps. Après 2h, des bus arrivent enfin. “Sul monte dans les bus, et là, sorpresa: les bus nous déposent jusqu’au terminal et pas jusqu’à Charleroi. Une fois qu’on arrive à l’aéroport, on nous annonce qu’on devra se débrouiller pour rentrer“, denuncia il passaggio.

Alicia: “On va porter plainte”

Avec l’aide du personale dell’aeroporto, la giovane donna di 34 anni e trova un taxi. Coût du trajet jusqu’à Nivelles: 490 euro. Elle partage le voyage et les frais avec sei autres passagères. Les moins chanceux devront attendre il programma del treno premier alle 5:30. “Avec d’autres dames, on tente de se faire rembourser dans un premier temps, ensuite, on va porter plainte contre Ryanair. On passera par l’association de défense de consommateurs Tests-Achats c’est sûr”assicuro la giovine femme.

“Je n’ai jamais vécu ça de ma vie! Le pilote a réalisé un exploit”

D’autres passagers ont pu attterrir à Charleroi malgré les turbulences et remercient l’équipage. “Vol Ryanair FR 6106: on nous a faits décoller de Ciampino (à Rome, ndlr) pour Charleroi pour attterrir en pleine tempête, décrit Virzi via le bouton orange Alertez-nous. Su un raté trois fois notre atterrissage. Trois fois remise de gaz. Su un failli mourir: les personne paniquaient, criaient. Su un été secoués dans touts les sens. Je n’ai jamais vécu ça de ma vie. Les stewards et hôtesses ont été très professionnels. Ils nous rassuraient car on était dans le fond de l avion. Su un appris que l’avion de Lisbonne n’avait pas pu attterrir. D’où l’exploit encore des deux pilotes. A due riprese, su un tous applaudi le pilote de l’avion pour son exploit!”

D’autres vols ont été déviés verso l’aeroporto di Bruxelles o Liegi

Plusieurs vols ont connu la même mésaventure hier soir. “Retour de Milan ce soir: on est bloqués dans l’avions depuis plus de 2h sur le tarmac de Bruxelles Zaventem. Personnes ne sait encore pour combien de temps! Sans nourriture, sans boisson, c’est le bordel”commenta Clément via le bouton orange Alertez-nous.

Certi voli verso l’aeroporto di Bruxelles o Liegi. Liegi a accueilli deux vols hier soir en provenance de Trevise et Toulon.