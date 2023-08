3 nuovi dipartimenti inseriti nella Veglia Arancione questa domenica (Meteo Francia)

Météo France ha messo in allerta arancione tre nuovi dipartimenti in previsione dei forti temporali che dovrebbero colpire le regioni sudorientali domenica 27 agosto. Questo periodo di attività tempestosa, che dovrebbe continuare fino a lunedì, arriva dopo la recente ondata di caldo che ha colpito diversi dipartimenti della Francia.

Tempo ventoso nel sud-est

Tre dipartimenti nel sud-est della Francia sono stati colpiti da un’allerta tempesta arancione domenica 27 agosto e lunedì 28 agosto, ha annunciato MetFrance nel suo bollettino meteorologico delle 6 del mattino. Si tratta delle Alpi Marittime, dell’Alta Corsica e del Cours du Sud. Infatti l’Istituto di Meteorologia avverte dell’arrivo di” Perturbazioni piovose e temporalesche sul quadrante sud-orientale del Paese, con perdurante rischio di temporali forti, in particolare su Alpi Marittime e Corsica da domenica sera ».

L’imminente depressione tempestosa dovrebbe intensificarsi in serata, accompagnata da forti venti. “Questo potenziale d’instabilità sta provocando violente tempeste in mare che raggiungono la Corsica con un forte rischio di inondazioni sulla Costa Azzurra. Questa situazione molto tempestosa si protrarrà fino a lunedì.annuncia Météo France.

È interessata tutta la regione del Sud-Est

Si annuncia una fine burrascosa del fine settimana nel sud-est della Francia e sull’Isola della Bellezza. “ Le tempeste più forti possono verificarsi in mare, ma i pericoli sono abbastanza evidenti nelle Alpi Marittime e in Corsica da giustificare l’allerta arancione.“, spiega Météo France. Praticamente tutta la regione del Sud-Est è interessata da temporali domenica e lunedì. In totale, non meno di 16 dipartimenti della regione sono stati messi in allerta gialla. Solo gli Alti Pirenei e Lières non sono interessati dalla minaccia di temporali.

tumulto tempestoso Si estende dai Pirenei alle Alpi e interessa anche le regioni mediterranee.. tempeste localmente forte Dovrebbe succedere anche tra Catalogna e Provenza.

Dopo il bel tempo, pioggia

Questo episodio di tempesta atteso nel sud-est della Francia arriva dopo un’ondata di caldo molto intenso su tutta la Francia, ad eccezione della punta della Bretagna. Queste ondate di caldo, iniziate il 10 agosto nella maggior parte delle regioni francesi, hanno raggiunto il picco lunedì 21 agosto e giovedì 24 agosto. In effetti, questi sono stati i due giorni più caldi mai registrati in Francia dopo il 15 agosto.

Ciò porta la temperatura media in Francia giovedì 24 agosto a 27,8 gradi. Le regioni della Valle del Rodano o del sud-ovest sono state particolarmente colpite da questo fenomeno. Il Nord-Ovest è stato relativamente risparmiato da questa ondata di caldo di intensità e durata eccezionali per questo periodo dell’anno.