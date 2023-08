La pasta riscaldata sarà più sana

Amiamo la pasta fredda o calda, con sughi di carne, pesce, formaggi o verdure. Ma sapevi che esiste davvero un modo sano per mangiarlo? Infatti, come spiegato BBC Nel suo programma “Fidati di me, sono un dottore”.“, Consumare pasta riscaldata invece di quella appena cotta avrà un indubbio vantaggio.

Perché ? Semplicemente perché quando l’amido della pasta viene cotto in acqua e poi raffreddato, cambia forma e diventa più resistente. Ciò significa quindi che è in grado di attraversare tutto il tratto digestivo per raggiungere il colon, dove agisce come una fibra fornendo i batteri “buoni”.

A sostegno delle sue dichiarazioni, il dottor Chris Van Tolkien, parlando al programma, ha detto: BBC e un professore dell’Università del Surrey, che ha nutrito pasta a diverse temperature a nove volontari per tre giorni consecutivi. Si è scoperto che le persone che mangiavano pasta fresca avevano livelli di glucosio significativamente più alti rispetto a quelli che la mangiavano fredda. Ma non è tutto, perché quando sono stati riscaldati, il livello di glucosio dei volontari è aumentato della metà rispetto al livello di glucosio registrato nei noodles freddi. Adesso sapete come si mangia questo monumento della cucina italiana.