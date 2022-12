Freddo e salute cardiovascolare: un nuovo studio conferma il collegamento

un Nuovo studio (Fonte 1) condotto in 27 paesi diversimostra che le temperature di congelamento possono avere a Effetto dannoso sul nostro cuore. Il risultato di questo studio è che il periodo di freddo estremo può provocare un ulteriore 1% di decessi associati Problema cardiovascolare Infarto o ictus. Questo rapporto quattro volte superiore Solo nei periodi di caldo intenso. cuore per lui Il ruolo della caldaia A livello di tutto l’organismo batte più forte quando fa freddo mantenere il corpo a 37 gradi, Il che lo rende più stanco del solito. Per le persone deboli con problemi cardiaci, è necessario coprirsi bene per ridurre questo affaticamento cardiaco per combattere il freddo. Devi conoscere i sintomi delle malattie cardiache per prendertene cura il più possibile: Oppressione toracica, palpitazioni, mancanza di respiro Sono segnali di avvertimento che dovrebbero essere presi sul serio non appena compaiono. Anche se le temperature saliranno nei giorni successivi, potrebbe essere arrivato il freddo Conseguenze serieCome il vasocostrizione;quali cause aumento della pressione sanguigna;. Questo blocco d’aria compensato deve essere preso in considerazione per anticipare i segni di un infarto o di un ictus (Fonte 2). Le persone soffrono Ipertensione Sono anche a rischio in climi molto freddi. È essenziale bere molta acqua durante periodi di temperature estreme, perché disidratazione a freddo Più furbo del calore.