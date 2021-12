Cosa hanno in serbo Bitcoin e criptovalute per il 2022 (studio di ricerca arcana)

palla di cristallo – Arcane Research condivide un rapporto molto completo” Aggiornamento settimanale Il 28 dicembre 2021 Bitcoin (BTC)Altcoin, NFT e criptovalute per il business per il 2022. Ripassa i punti principali.

Bitcoin, mining e i suoi ETF: performance, dispersione e crescita

È previsto un misterioso rapporto di ricerca Bitcoin supera l’indice S&P 500 Nel 2022. Va notato che Bitcoin ha registrato un aumento del 73% nel 2021, rispetto al 28% dell’indice S&P 500. Secondo Arcane, questa performance dovrebbe ripetersi nel 2022.

Fonte: Ricerca Arcana

Arcane fornisce anche file Crescita della quantità di bitcoin detenuta in fondi negoziati in borsa sui futures Bitcoin, lanciati nel 2021. Questi ETF detengono attualmente circa 846.309 BTC, un numero che dovrebbe superare il milione entro la fine del 2022.

Infine in termini di mining di bitcoin, Arcane Research stima che “ Il tasso di hash diventerà più distribuito geograficamente I minori che hanno dovuto lasciare la Cina a seguito della repressione nel Paese iniziata nel maggio 2021 hanno fatto le valigie in altri Paesi.Si prevede che questa dispersione geografica dei minori aumenterà nel 2022 in regioni come l’America Latina.

Cosa riserva il 2022 per Ethereum, NFT, altcoin e società di criptovalute?

per quanto riguarda Ethereum (ETH), strati alternati per quest’ultimo Continuerà a superarlo nel 2022. Ether ha registrato un guadagno del 455% nel 2021, contro il 14,823% e il 13,549% rispettivamente per terra (LUNA) e fantom (FTM), poiché le sue blockchain si presentano come livelli alternativi a Ethereum.

Mentre Ethereum continua a concentrare gran parte dei suoi progetti DeFi e NFT, Sempre più aziende di giochi tradizionali devono adottare NFT Nel 2022, secondo Arcane.

Le prospettive per alcune altcoin sembrano meno rosee. vaghe aspettative Ripple (XRP) e Cardano (ADA) che usciranno dalla top 10 nel 2022. Questa previsione si basa su un guadagno dell’1,344% di Binance Coin (BNB) nel 2021 e sulla crescita della capitalizzazione di mercato di altre monete come solana (SOL) e LUNA.

Ma il 2022 vedrà anche questo Altre voci del mercato azionario per le società di criptovalute. Coinbase è diventato pubblico il 14 aprile 2021. Oggi la capitalizzazione di mercato dell’exchange ha superato i 72 miliardi di dollari. Secondo Arcane, la valutazione di molte società crypto che seguiranno l’esempio di Coinbase nel 2022 supererà i 5 miliardi di dollari.

L’inizio del 2022 vedrà sicuramente un’altra previsione ottimistica per alcuni progetti crittografici e preannuncia una flessione per altri. Le previsioni che continueranno a catturare l’attenzione di gran parte del mondo crypto nel 2022 probabilmente lo saranno Quel Bitcoin che (finalmente) toccherà $ 100.000.

