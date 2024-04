23 o 26 giocatori agli Europei? Lo ha deciso la commissione UEFA

Il 14 giugno in Germania entrerà in vigore l’euro. Una competizione che avrebbe dovuto vedere le selezioni tornare a 23 giocatori.

Dopo la crisi sanitaria si è deciso di ampliare la selezione a 26 giocatori per far fronte più facilmente a possibili infortuni. Passata la crisi, l'idea della UEFA era di tornare a 23 squadre, ma molti allenatori hanno spinto per restare a 26, soprattutto a causa del numero sempre crescente di partite durante la stagione.

Mantenere 26 giocatori?

Lunedì si è riunita la commissione concorsi per decidere in merito. Ha annunciato il suo sostegno al mantenimento di 26 giocatori, secondo le informazioni di Il gruppo. Una maggioranza risicata che dovrà essere confermata dal Comitato Esecutivo UEFA.

“Le discussioni sono durate diverse ore, con pareri contraddittori. Il capo di questo comitato, Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, ha annunciato di essere favorevole alla permanenza a 23 anni, che era la posizione del suo allenatore Didier Deschamps è stato quindi il passaggio a 26 ad aver ottenuto un numero leggermente maggiore di voti”. Il gruppo.

Se il comitato esecutivo seguisse generalmente il consiglio dei comitati, potrebbe anche scegliere una via di mezzo proponendo selezioni di 25 giocatori. La decisione sarà annunciata in tempi brevi affinché i selezionatori possano presentare la loro lista, al più tardi il 7 giugno, con piena cognizione di causa.