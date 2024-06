Il tuo giardino è incolto? È normale, ed ecco perché

Tutto è cresciuto tantissimo. Quando il clima divenne più mite e umido, le piante esplosero. Il risultato immediato: dossier ordini stracolmi e richieste di aiuto da parte di persone che si rendono conto di non poter più gestire da sole il proprio giardino.

Per far fronte a questo aumento del carico di lavoro, i giardinieri non esitano a iniziare presto la giornata, approfittando delle fresche ore mattutine per lavorare nelle migliori condizioni possibili.