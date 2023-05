15 miliardi di euro 14.166 lingotti d’oro…: i numeri folli per la mossa della banca olandese

La banca olandese (DNB) ha temporaneamente trasferito la sua sede da Haarlem a Zeist per lavori di ristrutturazione. Un trasloco eccezionale che richiede una logistica eccezionale visto il valore degli oggetti da traslocare. Infatti, nella sua sede di Haarlem (alla periferia di Amsterdam), DNB aveva tra le sue mura quasi 15 miliardi di euro in lingotti d’oro, monete d’oro e banconote. Il denaro è stato incanalato nel nuovo DNB Cash Center (DCC) di Zeist nelle ultime quattro settimane, ha dichiarato la banca in un comunicato stampa.

Nei dettagli delle cifre, c’erano più di 200 tonnellate di lingotti d’oro e monete d’oro da spostare. Il suo valore era di 10,4 miliardi di euro. Ciò equivale a 14.166 lingotti d’oro, ciascuno del peso di circa 12,5 kg, e 1.006 sacchi e scatole di monete d’oro. Lo stock di banconote ammontava a oltre 4,5 miliardi di euro. Un’operazione eccezionale condotta dalla sicurezza della Royal Military Police, in collaborazione con la polizia e la difesa olandesi. La ristrutturazione della sede di Amsterdam dovrebbe essere completata entro il 2024. Ora che lo Zeist è d’oro, l’edificio sarà aperto al pubblico.