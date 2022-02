12 astuces et funzioni cachees pour maîtriser Google Messaggi

Ne vous fiez pas aux apparences. Derrière sa facciata semplice, l’applicazione di messaggistica Google Messaggi, installato nativo su smartphone Android, est bourrée de fonctionnalités. Souvent très pratiques et parfois méconnues, ces fonctions cachées peuvent, lorsqu’elles sont connues et maîtrisées, rendre bien des services.

Qu’il s’agisse d’envoyer des SMS depuis votre PC, de planifier l’envoi d’un message pour ne pas oublier un anniversaire o encore de créer un rappel dopo aver ricevuto un rendez-vous par SMS, Google Messages è in grado di de réaliser bien plus de choices que l’on pourrait immaginatore.

Vous trouverez dans les lignes qui suivent des astuces et funzioni parfois cachees qui vous permettront de tirer profit du meilleur de Google Messaggi sul tuo smartphone Android.

1. Envoyez des SMS depuis votre PC



Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez envoyer et recevoir des SMS directement depuis votre ordinateur en y associant votre smartphone Android. La procedura di connessione è molto semplice.

Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur web favori et rendez-vous sur la page dédiée de Google Messaggi per il Web où un QR Code devrait s’afficher.

Saisissez désormais votre smartphone, ouvrez Google Messaggi, appuyez sur le bouton options figuré par treis petits points, en haut à droite de l’écran, entrez dans le menu Associazione dell’abbigliamento e appuyez ensuite sur le bouton Lettore di QR Code.

L’appareil photo de votre smartphone devrait alors s’ouvrir. Puntare nella direzione del codice QR affiché dans la navigazione Web de votre PC per lo scanner. L’applicazione Google Messaggi que vous utilisez habituellement pour vos SMS sur votre smartphone Android peut à present être utilisée depuis le navigationur Web de votre ordinateur.

Clicca sul bottone Oui dans la fenêtre Ordinatore del Mémoriser si vous souhaitez que votre smartphone et votre PC restent connectés.

2. Attiva la messaggistica RCS

En 2019, Google lançait en France le nouveau protocollo di comunicazione RCS, il successore degli SMS, sugli smartphone Android. Ce protocole, qui tende a sostituire i classici SMS, passa il transito ai messaggi cambiati tramite una connessione a Internet, avec tous les avantages que cela peut apporter. Vous pouvez ainsi l’utiliser comme in chat classic, et profiter de fonctionnalités spécifiques comme le partage de votre position geographique en temps réel. Per semplificare le scelte, il protocollo RCS consente ai messaggi di Google di importare come WhatsApp o iMessage.

Si vous ne l’avez pas encore fait, il est encore temps de l’activer. Pour ce faire, ouvrez Google Messaggi, appuyez sur le bouton figurant trois petits points en haut à droite pour accéder aux options et entrez dans les Parametri de l’applicazione.

Rendez-vous ensuite dans le menu Funzionalità di chat versare y Attiva le funzionalità di Chat.

Dans le pop-up d’alerte qui s’affiche, appuyez sur Accetto. En principio le processus de validation de votre numéro devrait se lancer et se faire automaticiquement. Si ce n’est pas le cas, appuyez sur le bouton Validatore il numero.

3. Attiva le bolle di conversazione

L’une des grandes qualités d’Android est son ouverture. L’OS mobile di Google gratuito une bien plus grande liberté aux applications e propone un numero incalcolabile di opzioni per le personalizzazioni. Parmi celles-ci, vous pouvez attivo le bolle di conversazione.

Pour en profiter, entrez dans les Parametri de Messaggi, puis dans le menu Bulliactivez-les pour les conversazioni Selezionatori unicità tu versi tout.

Si vous optez pour la première option, vous devrez activer les bulles de conversazioni individuali per chacune de vos conversazioni. Il faut pour cela afficher les Informazioni de la conversazione, può entrare nel menu Notifiche.

Vous pouvez alors activer l’opzione Mettre conversazione dans bulle pour qu’elle s’affiche par-dessus les autres applications au sein d’une bulle.

4. Epinglez vos conversazioni importanti

Si certees conversazioni registrate dans Google Messaggi sont plus importantis que d’autres, vous aimeriez sans doute pouvoir les conserver en haut de la liste. C’est tout à fait possible.

Pour ce faire, affichez la liste de toutes vos conversations et maintenez votre doigt appuyé sur l’une d’elles. Sélectionnez ensuite l’icône figurant une épingle en haut de l’écran pour épingler la conversazione en haut de la liste.

5. Cachez des conversazioni

Vous avez peut-être dans votre application Messaggi une conversazione que vous aimeriez pouvoir dissimuler dans le cas où des yeux traînent. Vous pouvez cacher certe conversazioni en utilisant la funzione Archiver. Grâce à cela, vos conversations n’apparaissent plus sur la page principale de l’application et ne sont pas supprimées non plus. Elles sont simplement « rangées » au sein d’une section dédiée plus bien cachée.

Pour archiver une conversation, maintenez votre doigt appuyé dessus pour la sélectionner, et appuyez sur l’icône figurant un cartone avec une flèche vers le bas, en haut de l’écran.

Pour retrouver la conversazione, appuyez sur le bouton d’options figuré par trois petits points en haut à droite de la page principale de Messaggi, puis entrez dans le menu Archivi. De la même manière, vous pourrez ritirare la conversazione degli archivi nella sélectionnant puis en appuyant sur l’icône du carton surmonté d’une flèche vers le haut.

6. Planifiez l’envoi d’un messaggio

Vous n’avez désormais plus aucune scusa pour oublier d’envoyer un message d’anniversaire à vos proches. Depuis fin 2020, Messaggi di Google intègre une fonction permanente de programmatore l’envoi d’un SMS.

Pour planifier un envoi, entrez dans une conversazione et rédigez votre message. Maintenez ensuite votre doigt appuyé sur le bouton d’envoi. Un pop-up per proporre il programmatore l’envoi devrait alors s’afficher. Vous pouvez alors sélectionner l’une des trois suggestiones affichées, o Sélectionner une date et une heure à votre convenance.

7. Cerca un messaggio dans una conversazione

Au fil du temps et des message que vous envoyez et recevez, retrouver une missive peut devenir très difficile. Il est fort heureusement possible de retrouver facilement n’importe quel message au sein d’une conversazione.

Pour cela, appuyez sur l’icône figurant une correre en haut à droite de la conversazione, saisissez votre recherche et validez. Google Message devrait alors afficher la liste des résultats sous le champ de recherche. Il vous suffit d’appuyer sur les flèches pour les faire défiler, le mot recherché étant automatiquement surligné dans les message dans lesquels il a été trouvé.

8. Registra i messaggi importanti

Vous venez de recevoir un message suffisamment importante pour devoir le consserver et y accéder rapidement ? Plutôt que de réaliser une capture d’écran qui finira perdue dans votre pellicule, vous pouvez ajouter les messaggi importanti que vous recevez dans une liste de favoris.

Pour ce faire, dans la conversazione, faites un appui long sur le message, puis sélectionnez l’icône figurant une étoile en haut à droite de l’écran. Une étoile devrait alors être affichée sur ledit message.

Pour retrouver facilement le message depuis la page principale di Google Message, affichez le menu d’options et entrez dans le menu Suvis. Vous y trouverez la liste complète des message suivis.

9. Personnalisez la sonnerie SMS d’un contact

Saviez-vous qu’il était possibile de personnaliser la sonnerie SMS de chacun de vos contatti ? Idéal pour savoir qui vous envoie une missive sans avoir à riguardo all’écran de votre smartphone, l’option se paramètre directement depuis une conversazione.

Pour cela, appuyez sur le bouton d’options et entrez dans les Informazioni. Entrez ensuite dal menu Notifiche puis entrez dans la sezione Figlio pour sélectionner une autre sonnerie.

10. Créez un rappel depuis Google Messaggi

Un contatto per una conversazione con un appuntamento tramite SMS ? Pour être Certain de ne pas l’oublier, vous pouvez créer un rappel directement depuis la conversazione. Pour ce faire, faites un appui long sur le message, et touchez l’icône figurant un chronomètre en haut à droite de l’écran.

Une fenêtre pour Definire un rappel devrait s’ouvrir. Scegli l’une des suggerimenti affichées ou appuyez sur Sélectionner une date et une heure pour définir une date et une heure précise pour votre rappel.

11. Localizzazione di Partagez votre

Vous voulez donner rendez-vous à un proche, mais vous ne connaissez pas l’adresse du lieu dans lequel vous vous trouvez ? Pourquoi ne pas partager directement votre localization ?

Pour cela, ouvrez la conversazione de la personne avec laquelle vous souhaitez partager votre position, appuyez sur le bouton + situé à gauche du champ de saisi du message, et sélectionnez l’option Localizzazione.

Dans la fenêtre d’autorisation qui se déploie, choisissez de partager votre localization Esattoet Cette uniche fois-ci. Une carte Google Maps devrait alors s’afficher avec votre position actuelle. Appuyez sur Posizione dell’inviatore cette pour partager votre localization en temps réel avec votre corrispondente.

Il recevra un SMS contenant un lien Google Maps permettant de localser le lieu dans lequel vous êtes.

12. Lancez un appel video

Si vous utilisez Google Messaggi su smartphone Android, vous pouvez déclencher depuis une conversazione avec un proche un appel vidéo. Commento? Tout simplement en appuyant sur l’icône figurant une camera en haut à droite de la conversazione.

Attenzione toutefois, les appels vidéo ne peuvent fonctionner qu’à une seule condition : que vous et votre corrispondente ayez avoir au prealable conguré Google Duo sur votre smartphone.

Si ce n’est pas le cas, Google Message devrait automatizzaquement vous renvoyer su Google Play Store per scaricare l’applicazione.