Le site fossilifère de Büyükteflek, en Turquie — © Alexis Licht & Grégoire Métais

Une équipe internationale de scientifiques a identifié un continente oblié, ayant permis aux mammifères venus d’Asie de s’établir en Europe il ya plusieurs dizaines de million d’années.

Un mistero tenace

Durant une bonne partie de l’Eocene (il ya 55 à 34 million d’années), l’Europa occidentale et l’Asia orientale formaient deux masses terrestres séparées, abritant des peoples de mammifères très différentes. Alors que les forêts européennes accueillaient une faune endémique comprenant notamment des paleothères (créatures éteintes vaguement apparentées aux chevaux actuels mais davantage semblables aux tapirs), celle de l’Asiepiù cosmopolita, comprenait les familles de mammifères que l’on retrouve aujourd’hui sur ces deux continents.

Il ya 34 milioni di années environ, l’Europa de l’Ouest una été colonisée par des espèces originaire d’Asie, conduisant à un renouvellement majeur des faunes de vertébrés et à l’extinction de ses mammifères endemiques. De façon surprenante, des fossils trouvés dans les Balcani indiquaient la presenza di mammifères asiatiques dans le sud de l’Europa bien avant cet évènement brutal, connu sous le nom de « Grande Coupure », ce qui suggérait une colonization plus précoce.

Publiés dans la rivista Recensioni di scienze della terradi recenti lavori supervisionati per i chercheurs du CNRS ont permis de faire la lumière sur cet apparent paradoxe. Le réexamen de découvertes paleontologiques remontant jusqu’au XIXe siècle, impliquant parfois une nouvelle datation basée sur les données géologiques récentes, a révélé que durant plusieurs milliones d’ané aux corrispondente Balcani et à l’Anatolia actuels avait initialement accueilli une faune terrestre homogène, mais différente de celles de l’Europa et de l’Asia orientale.

La Balkanatolie il ya 40 million d’années (en haut) et aujourd’hui (en bas) — © Alexis Licht & Grégoire Métais

La « balcanica »

Cette faune exotique incluait notamment des marsupiaux et des embrithopodes (mammifères erbivori massifs ressemblant à des hippopotames) que l’on trouvait autrefois en Afrique, impliquant que la région nouvellement, identifire ére é une masse eins e

Les chercheurs ont égallement identifié un nuovo sito fossilifère en Turcheseabritant les restes de mammifères les plus anciens jamais découverts en Anatolia. D’affinité clairement asiatique et dates de 35 à 38 million d’années, ceux-ci comprenaient notamment des fragments de machoires de brontothères, animaux ressemblant à de gros rhinocéros s’étant à la éteints de l’éteints’Eocene.

De telles découvertes permettent d’ébaucher l’histoire de cet ancien continente coincé entre l’EuropaioAfrica et l’Asies’étant vraisemblablement formé il ya plus de 50 million d’années et que les chercheurs ont logiquement baptisé « balcanico ». Se les change géographiques à l’origine de sa colonization initiale par les mammifères d’Asie il ya environ 40 millioni d’années restent à déterminer, la « Grande Coupure » est probablement intervenue à la suite de la période de glaciation ayant permis la formazione de la calotte Antartide qui, en abaissant le niveau des mers, a permis de relier le continent perdu à l’Europa occidentale.