Se aspettiamo PS5 Pro, il Galaxy S23 è già in vendita, ecco il recap della settimana

Sony potrebbe essere in procinto di lanciare PS5 Pro, il consumatore apre la confezione del suo nuovo Galaxy S23 Ultra in un video su Twitter, Google lancia Android Auto 8.7, questo è il riepilogo della settimana.



Se queste informazioni devono essere prese in considerazione, Sony potrebbe lanciare la PS5 Pro già ad aprile! Mentre alcuni rivenditori hanno già iniziato a vendere il Galaxy S23 pochi giorni prima del suo lancio ufficiale, Android 8.7 sta arrivando sulle tue auto connesse e Microsoft sta per sostituire NTFS con ReFS.

Android Auto 8.7: una build intermedia prima di una revisione completa del sistema operativo

Mentre il design di Android Auto dovrebbe cambiare completamente presto, Google ha appena lanciato un nuovo aggiornamento del suo sistema operativo per i veicoli connessi, chiamato Android Auto 8.7. Quindi non è ancora un Coolwalk ma una versione intermedia che non ha ancora il nuovo design.

Lira: Android Auto 8.7 arriva sulle tue auto, ma senza il nuovo design dell’interfaccia

Un video clip rivela il telefono Galaxy S23 Ultra prima del lancio ufficiale

Mentre Samsung si prepara a presentare ufficialmente il suo Galaxy S23 il 1° febbraio, alcuni rivenditori hanno già iniziato a vendere i nuovi smartphone. A pochi giorni dal lancio ufficiale, infatti, alcuni clienti hanno già acquistato il nuovo flagship del futuro. l’utente @edwards_uh Condividi anche un video su Twitter in cui possiamo scoprire il Galaxy S23 Ultra.

Lira: Galaxy S23 Ultra: lo smartphone è già aperto al video una settimana prima del suo lancio

Mancano solo pochi mesi prima di scoprire PS5 Pro?

Se Sony non ha ancora confermato nulla, una fonte anonima ci ha appena rivelato che l’azienda si sta preparando a lanciare un nuovo modello di PS5 ad aprile. Secondo il nostro informatore, PS5 Pro sarà una grande novità che sarà a livello di sistema di raffreddamento. Pertanto, il calore può essere gestito meglio grazie al ” raffreddamento ad acqua ».

Lira: PS5 Pro arriverà ad aprile 2023 con raffreddamento a liquido

Microsoft dice addio a NTFS

Mentre NTFS (New Technology File System) è stato lanciato esattamente 30 anni fa, quest’anno probabilmente non ci sarà più. Microsoft, infatti, aveva intenzione di sostituire il file system con ReFS, in grado di gestire al meglio grandi quantità di dati. Ora è possibile supportare questo nuovo sistema in Windows 11 build 25281.

Lira: Windows 11: appare un nuovo file system, addio NTFS

Il portale USTVGO IPTV non esiste più

ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) continua la sua lotta contro i servizi IPTV e USTVGO è una delle prime vittime dei giganti dello streaming illegale negli Stati Uniti. Il sito infatti è ora inattivo e visualizza nella sua pagina il messaggio “ Mi dispiace, siamo chiusi senza ulteriori spiegazioni.

Lira: IPTV: il gigante dello streaming illegale sta chiudendo senza preavviso

Il nostro test di questa settimana

DualSense Edge: un controller attraente a condizione che tu abbia il budget

La nuova console professionale di Sony è particolarmente divertente da usare e potrebbe attirare i professionisti disposti a pagarne il prezzo. La parte software di questa console premium è impeccabile e praticamente portatile grazie alla sua borsa. Attenzione, solo i professionisti avranno bisogno del DualSense Edge e la sua batteria è inferiore al modello standard.

Lira: Test DualSense Edge: il controller PS5 pro vale davvero i suoi 240€?