Aujourd’hui, a le droit: su fait la fête aux Pokémon! Ils ont soufflé leurs 26 bougies! Pour clore une année de célébration du 25e anniversaire de la licenza, un Pokémon Day vient ce jour égayer notre dimanche.

Gioco Freak e i Pokémon Azienda nous ont ha offerto una bella sorpresa per la fin du Pokemon Day du 27 février 2022 Alors que nous pensions voir une video mettant en avant un nouveau DLC per leggenda Pokémon : Arceoils viennent ni plus ni moins que de confirmer la sortie de la 9e génération de mostri de poche. Cette nouvelle génération sera donc déclinée en deux versioni : Pokémon Écarlate e Pokémon Violet sono presenti per la fine dell’anno 2022 su Nintendo Switch.

Una suite le tracce de Leggenda Arceo

Senza sorpresa, su retrouve le moteur du jeu de Légendes Pokémon : Arceo ainsi que les modèles des Pokémon même si les environnements semblent cependant un peu plus détaillés. À voir si lo studio aura eu le temps d’améliorer le rendu graphique qui reste le gros point noir de la franchising malgré un sursaut en matière de qualité avec le dernier titolo. Notons égallement que la tenue du personnage masculin et féminin aura une légère différence de couleurs selon les versioni. D’après la description donnée par la chaîne officielle Pokémon, il s’agira cette fois-ci d’un véritable monde ouvert. Les premieres images semblent dépeindre une ville portuaire assez dense, on y aperçoit même ce qui semble être la maison de notre avatar. En revanche, aucun nouveau Pokémon n’a été dévoilé à l’exception des nouveaux starters.

Antipasti Trois Nouveaux

Ces nouveaux jeux introduisent ainsi la neuvième génération de Pokémons, avec évidemment un nouveau trio de starters qui seront là pour vous accompagner durant votre prochaine aventure. Scopri l’apparenza Poussacha, Chochodile et Coiffetonantipasti les trois nouveaux ! Pour le moment, nous ne connaissons pas encore les forme évoluées de ces trois starters. Il faudra attendre des informazioni supplementari per il savoir plus!

Plus d’informations dans les prochaines annonces de Nintendo Courant 2022. En attendant, vous pouvez découvrir le trailer ci-dessous :