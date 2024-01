12 anni fa ho ricevuto il mio primo telefono. Oggi rinasce dalle sue ceneri grazie all'iPhone 15 e ad un nuovo accessorio

Uno strumento che non necessariamente ci aspettavamo.

Blackberry, dove sei?

Sono passati ormai 12 anni da quando i miei genitori mi hanno concesso il mio primo telefono. A quei tempi, anche se esisteva già da qualche anno, Era ancora molto raro avere uno smartphone. Nel mio caso, i miei genitori hanno scelto un cellulare economico che soddisfaceva comunque alcuni dei miei criteri di selezione, ovvero aspetto e praticità. Nel 2012, quando cercavamo un cellulare che unisse queste due caratteristiche, I consumatori generalmente si sono rivolti a BlackBerry – In particolare, il modello delle curve.

Fonte immagine: Thai Nguyen (Unsplash)

Secondo me, e non credo di essere l'unico a poterlo dire, il punto di forza mobile del marchio canadese è stata senza dubbio la tastiera completa. Infatti all'epoca, fatta eccezione per alcuni smartphone, erano ancora molti i telefoni che utilizzavano il T9 (testo su 9 tasti). Tuttavia, con l'avvento dei piani tariffari di telefonia mobile che prevedono la possibilità di SMS/MMS illimitati, è diventato fondamentale per i giovani (e meno giovani) poter inviare messaggi il più rapidamente possibile. Questo è esattamente ciò in cui BlackBerry eccelleva! Tuttavia, la soluzione offerta dal produttore nordamericano ha finito per essere superata dalle tecnologie integrate negli smartphone. Ciò ha costretto l’azienda a interrompere la produzione di telefoni nel 2016. Tuttavia, al CES di quest'anno, è bastato un piccolo gadget per riportare in me un'ondata di nostalgia…

Vedi BlackBerry Curve 8520 su Amazon

Una fusione tra iPhone e BlackBerry

Anche se non ho avuto l'opportunità di recarmi a Las Vegas per vedere le ultime innovazioni tecnologiche, sono stato comunque felice di vedere su Internet informazioni riguardanti Piccolo gadget molto divertente . Infatti, la settimana scorsa, The Clicks ha sorpreso tutti con una tastiera fisica come un BlackBerry, integrata in una custodia colorata per iPhone. Coloro che hanno potuto testare questo prodotto dicono che è comodo ed estetico e che offre una buona presa oltre ad una piacevole esperienza tattile.

Da quello che sappiamo, e se ci fidiamo dell’annuncio dell’azienda, Il team Clicks comprende ex dipendenti di Apple, BlackBerry e Google. Inoltre, il marchio afferma di aver progettato la tastiera per i creativi e descrive l’abbandono dei tasti hardware sugli smartphone come “un po’ strano”, dato che la maggior parte dei creativi utilizza le tastiere sui propri laptop.

Per quanto riguarda il prezzo di questo case/tastiera, è disponibile in due versioni: Uno per iPhone 14 e 15 Pro a $ 139 e uno per iPhone 15 Pro Max a $ 159. SU Sito ufficiale Sappiamo anche che è disponibile in due colorazioni (BumbleBee e London Sky). Per quanto riguarda la spedizione, le custodie per iPhone 14 Pro inizieranno a essere spedite entro il 1° febbraio, mentre le custodie per iPhone 15 Pro e 15 Pro Max verranno spedite rispettivamente a metà marzo e all'inizio di marzo, in primavera.

Guarda l'iPhone 15 Pro su Amazon