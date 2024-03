La California approva i servizi di robotaxi Waymo a Los Angeles e nelle vicine città di San Francisco – 1 marzo 2024 alle 23:08 ET.

Alfabeto Inc. Si tratta di una holding incentrata su 6 aree di attività: – Gestione di un motore di ricerca su Internet (Google). Inoltre, il gruppo gestisce un sito di hosting e distribuzione di video (YouTube) e un servizio di messaggistica online gratuito (Gmail); – Sviluppo e produzione di soluzioni domotiche (Nest Labs): reti Wi-Fi sincronizzate con software automatizzati per termostati, rilevatori di fumo e sistemi di sicurezza; – Ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie (Calico): dedicata alla cura dell'invecchiamento e delle malattie degenerative. – Servizi di ricerca sull'intelligenza artificiale (Google X); – Fornitura di servizi di investimento: gestione di un fondo di investimento dedicato alle startup operanti nel settore delle nuove tecnologie (Google Ventures) e di un fondo di investimento dedicato alle aziende avanzate (Google Capital); – Esercizio dell'infrastruttura della rete di accesso a Internet in fibra ottica (Google Fiber). La distribuzione geografica del volume d'affari è la seguente: Stati Uniti (48%), Americhe (6,1%), Europa, Medio Oriente e Africa (29,2%) e Asia Pacifico (16,7%).