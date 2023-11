101 milioni di ricavi per l’Anderlecht, che riducono la perdita a 6 milioni

Anderlecht Ha appena rivelato i suoi risultati finanziari Per la stagione 2022-2023. Nonostante il disastroso 11° posto della scorsa stagione, i numeri sono incoraggianti.

Il club ha visto i suoi ricavi aumentare del 29% a 101 milioni di euro grazie ai trasferimenti di Sergio Gomez (Manchester City) e Julian Duranville (Borussia Dortmund) oltre ai ricavi della Conference League. Il trasferimento di Bart Verbruggen (20 milioni) non è ancora stato incluso in questo esercizio. In crescita anche i ricavi commerciali ed operativi.

Gli stipendi del club sono diminuiti del 4% ma hanno raggiunto i 54,6 milioni. Si prevede che diminuirà ulteriormente la prossima stagione, vista la partenza di Trippel, Van Crombrugge e Hoedt, che hanno ricevuto i contratti più importanti. Le spese operative sono aumentate di circa il 10% a 32,4 milioni di dollari a causa dell’inflazione dei prezzi dell’energia, del consolidamento dei contratti futures nella Professional Challenger League e dei costi associati alla lega dei viaggi per conferenze.

La perdita netta di 6,1 milioni appare inferiore al risultato positivo dell’anno scorso (+1,3 milioni), ma questo bilancio è stato fortemente influenzato dalla ristrutturazione condizionale del debito da parte del principale azionista Aliciello Mark Cook. La scorsa stagione la perdita operativa era di 27,5 milioni, ora è scesa a 2,9 milioni.

La pagella di Rimmer esattamente un anno dopo: 67/100 Ma il vero esame sarà a maggio