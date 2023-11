Top 100 assist: Kane è il miglior attaccante del mondo, Obinda è l’unico belga e i Moov sono ben rappresentati.

Questa settimana l’Osservatorio Calcio ha esaminato i migliori giocatori del mondo. Nel suo messaggio settimanaleIl CIES si è basato sui tentativi di tiro e sui gol segnati durante la stagione in corso per determinare i 100 migliori giocatori del mondo. E senza sorpresa, Harry KaneIl nuovo capocannoniere del Bayern Monaco è in testa alla classifica mondiale. Ciò che sorprende ancora di più: la presenza di tre giocatori del nostro torneo.

Con un indice finale di 0,533, il nazionale inglese domina (molto) praticamente le discussioni. E dietro di lui troviamoAttaccante messicano del Feyenoord Santiago Jimenez (0,361), il solido muro del Real Madrid Jude Bellingham (0,355) e il nazionale congolese Braga Simone Panza (0,355).

“L’Indice Fine si calcola moltiplicando il numero di gol segnati in campionato ogni 90 minuti di gioco per il tasso di conversione dei tiri tentati. Il risultato viene corretto da Livello sportivo Partite giocate (come deviazione percentuale dalla media complessiva). Vengono conteggiati solo i giocatori che hanno giocato almeno 720 minuti nel torneo per la stessa squadra durante la stagione in corso.“, precisaOsservatorio sul calcio.

Per raggiungere l’indice 0,533, calcola Ken 1,57 gol ogni 90 minuti di gioco e un tasso di conversione del 37% rispetto al numero di tiri tentati: numeri strepitosi.

Rispetto a, Luis Abindal’unico belga a figurare tra i primi 100 (34° classificato), segna 0,91 gol ogni 90 minuti. Tasso di conversione del 23% rispetto ai tiri tentati. Pertanto, il giocatore del Lipsia ha bisogno di più opportunità per trovare il fondo della rete.

In questa classifica dei migliori giocatori del mondo troviamo anche tre giocatori della Pro League, di cui due dell’Anderlecht: Kasper Dolberg et al Anders Dreyer. Al 26° posto, Dolberg segna 0,78 gol ogni 90 minuti con un solido tasso di conversione del 35%, mentre il suo connazionale danese è 66°.

Le informazioni più sorprendenti provenienti dalle prime 100 aziende sono senza dubbio le seguenti: Nicola Madsencentrocampista del Westerlo, è il giocatore con il meglio Tasso di conversione rispetto ai tentativi di tiro (56%). Quindi l’alano raramente tenta la fortuna, ma quando colpisce, colpisce nel segno poco più della metà delle volte! Una grande prestazione per la squadra campinois, che da inizio stagione ha piantato cinque rose.