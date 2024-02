10 ottimi giochi da tavolo da fare in coppia e/o in coppia

Stai cercando un modo divertente per divertirti in coppia o due? O forse stai cercando un'idea regalo originale per San Valentino? Non cercate oltre, perché i giochi da tavolo per due rappresentano la soluzione ideale per rafforzare i legami e condividere momenti di complicità. In questo articolo esploreremo dieci giochi da tavolo appositamente progettati per essere giocati individualmente, offrendo un'esperienza divertente e interattiva. Che tu sia un fan delle sfide strategiche, degli stimolanti giochi di carte o dei concorsi divertenti, queste selezioni coprono una varietà di opzioni per soddisfare tutti i gusti. Scopri come questi giochi possono allietare le tue serate, creare ricordi indimenticabili e aggiungere un tocco di divertimento alla vostra relazione.

I 10 migliori giochi da tavolo per due

Scopri le nostre 10 idee di giochi da tavolo per coppie o due:

Mr. Jack: Il miglior gioco competitivo per due persone

È del tutto possibile per loro essere una coppia, ma diventare rivali durante un gioco da tavolo o di carte. Questo è lo scopo di un gioco da tavolo competitivo. Alla fine c’è un vincitore e un perdente. Il miglior gioco di questo stile è Mr Jack. Ogni giocatore assume un ruolo diverso, che sia un detective o Mr. Jack, con un obiettivo specifico: scoprire l'identità di Mr. Jack o fuggire con successo. Un gioco divertente in cui viene messa alla prova la concorrenza!

Vantaggi di questo gioco da tavolo per due persone :

Possibilità di invertire i ruoli in ogni gioco;

Regole semplici;

Un gioco di strategia con una componente casuale.

Gruppi multipli.

Per una trentina di euro questo gioco promette bellissime serate romantiche.

Sblocchi: perfetto per giocare in cooperazione con due persone

Gli amanti dei giochi di fuga avranno i loro soldi. La cassetta di sicurezza ha 3 storie diverse da risolvere. Enigmi, note e interazioni sono presenti nel programma per dare un “lieto fine” allo scenario. Ci sono molte scatole diverse, ognuna emozionante come l'ultima. Questo party game si gioca utilizzando uno smartphone, scaricando un'app che permette di interagire con i contenuti. Basta per trascorrere delle belle serate per due persone, scervellandosi!

Veri vantaggi di questo gioco da tavolo:

Può essere giocato da 1 a 4 persone: non è necessario essere una coppia per divertirsi!

Combina osservazione e logica

È un gioco da tavolo 2.0, giocato tramite un'app interattiva

Poiché il tempo è limitato, sai quanto tempo impegnarti a giocare.

Gigamic Classic Collection: giochi di logica semplici e veloci per due

Quarto: un gioco da tavolo veloce, facile da capire e strategico per due! ©Amazzonia

Adoriamo questo set, che si gioca con un tabellone di gioco molto semplice e richiede riflessione e strategia. In Qawwali, devi impilare i ciottoli per coprire quelli del tuo avversario; In Quoridor, devi scappare dal tabellone, impedendo all'altro di arrivarci; In Qwarto i tuoi nervi saranno in subbuglio per impedire all'altro giocatore di formare 4 pedine con la stessa proprietà. Giochi con regole semplici, tabellone di gioco elegante e tempo di gioco breve (15 minuti). Lo adoriamo così tanto!

Altri 7 fantastici giochi da tavolo per due, da giocare in coppia

Romeo Giulietta

Il gioco Romeo e Giulietta è perfetto per le coppie: potrai interpretare il ruolo dei due amanti più famosi al mondo, Romeo e Giulietta. È un gioco cooperativo, in cui entrambi i giocatori vincono o perdono insieme.

Vantaggi di questo gioco romantico:

Fa funzionare la comunicazione;

Vantaggi dal bel design.

Offre diversi livelli di difficoltà;

Consente un gioco veloce.

Per una volta dobbiamo dire il minimo indispensabile per capirlo.

sparando sparando

Per chi cerca un gioco divertente e semplice, Schotten Totten è il gioco perfetto. Lontano dai grandi classici giochi di carte, questo gioco unisce fortuna e strategia. L'obiettivo è creare la migliore combinazione per vincere. Ciò significa che è un gioco con un vincitore e un perdente. Grandi duelli in vista!

Vantaggi di questo gioco :

Le regole sono facili da capire;

Bellissime illustrazioni.

Giochi veloci.

Alcuni giocatori pensano che si dia troppa enfasi al caso, ma questo è anche ciò che rende speciale questo gioco.

Osmooz Couple, un gioco da tavolo per adulti in coppia

La Coppia Osmooz ha riscosso un tale successo in Francia che viene addirittura prodotta lì. Questo è un gioco di carte che ti permette di scoprire o riscoprire meglio te stesso affrontando argomenti di conversazione diversi e variegati.

Vantaggi di questo gioco da tavolo per gli innamorati :

Un gioco basato sulla discussione molto semplice;

Non ci sono regole da capire;

Può essere facilmente trasportato;

Rafforza la comunicazione e la complicità.

Visita reale

La visita reale richiama ancora una volta la concorrenza. Si tratta di un puzzle game in cui il tuo partner, per tutta la durata del gioco, diventa il tuo avversario. L'obiettivo è convincere il re a portarlo nella sua residenza. I movimenti di ogni personaggio vengono eseguiti secondo i vincoli.

Vantaggi di questo gioco :

Un gioco di strategia innovativo.

Le illustrazioni hanno molto successo.

Un gioco da tavolo tattico ma accessibile;

Molti colpi di scena fino alla fine del gioco;

Partite veloci con molta adrenalina.

Nessuno sa in anticipo chi vincerà la corona!

rimbalzare

Ricochet è un gioco da tavolo cooperativo che mette il tuo cervello al lavoro risolvendo enigmi. Il principio è far rimbalzare le parole per risolvere un problema.

Vantaggi di questo gioco da tavolo :

Puzzle originali;

Gioco di strategia avvincente.

Giocano da soli, in coppia, in tre o più.

Micromacro

In questo gioco di investigazione cooperativa, i giocatori assumono il ruolo di detective e hanno il compito di risolvere i casi. Micro Macro è un gioco di carte semplice, ma promette grandi ore di gioco.

Vantaggi di questo gioco per due persone :

Miglior gioco da tavolo del 2021;

Diversi livelli di difficoltà.

Forte interesse ludico;

Un vero e proprio gioco di società.

Lo svantaggio di questo gioco: crea dipendenza!

Tokaido

Questo gioco da tavolo porta i giocatori nella cultura giapponese. Tokaido è un gioco da tavolo poetico volto a incontrare persone e ricordare.

Vantaggi di questo gioco per due persone :

Illustrazioni splendide.

Un vero viaggio senza uscire di casa;

Gioco Zain.

Grandi classici

Per le coppie che preferiscono i grandi giochi classici, gli scacchi, lo Scarabeo, l'Otello o anche la dama restano ottimi giochi da tavolo. Questi ultimi non devono più dimostrare la propria forza. Sono conosciuti da generazioni e alcuni hanno il vantaggio di essere giocati in famiglia.

Riunitevi attorno a un gioco da tavolo per due giocatori

I giochi da tavolo per due sono perfetti per le serate romantiche. È progettato per rafforzare il legame tra i coniugi. Anche se i giochi cooperativi sembrano più amichevoli dei giochi che mettono i giocatori uno contro l'altro, rendendoli avversari, entrambi i tipi di giochi da tavolo ti permettono di conoscerti meglio e di divertirti insieme… a meno che tu non sia un cattivo perdente o un cattivo perdente, sia chiaro!

Come ci divertiamo insieme?

Non solo i giochi da tavolo ti tengono occupato quando sei in due, ma ci sono molte altre attività possibili. Potete cucinare insieme, per esempio. C'è anche un dipinto in base ai numeri che puoi dipingere in coppia. Anche l'esercizio fisico, un po' moderato a seconda delle condizioni fisiche, è un'ottima opzione: fare una passeggiata, correre insieme, fare una lezione o una sessione di yoga. Partecipare a un corso o a un laboratorio (lavorazione della ceramica, degustazione di vini, danza, produzione di cosmetici o sapone, ecc.) è un'altra opzione, così come organizzare un'uscita al ristorante o al cinema… o semplicemente una sessione Netflix&Chill!

Scegliere un gioco competitivo o cooperativo?

La scelta di un gioco competitivo o cooperativo dipende principalmente dalle vostre preferenze di coppia. Giochi competitivi come Signor Jackconsentono di creare un certo Dinamiche di confronto Divertendosi. Questi giochi possono essere emozionanti e stimolanti, ma possono anche creare tensione, soprattutto se uno dei giocatori è molto competitivo.

D'altra parte, i giochi cooperativi, ad es Perché aprire?basato su Cooperazione e assistenza reciproca. Questi giochi promuovono la comunicazione, la strategia condivisa e rafforzano lo spirito di squadra. È perfetto per trascorrere momenti divertenti e rilassanti, senza la pressione di esibirsi.

Non sai che tipo di gioco scegliere? Ti consigliamo di iniziare con un gioco cooperativo, che metterà tutti più a loro agio e vi permetterà di imparare insieme le regole man mano che procedete. I giochi di logica veloci sono interessanti anche per chi ha appena iniziato o per chi non è particolarmente interessato ai giochi di strategia che durano ore.

