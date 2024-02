Il telescopio James Webb ha osservato direttamente i resti di due sistemi solari

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] Comprendi la missione del telescopio spaziale James Webb in un minuto Il 18 dicembre verrà lanciato il James Webb Space Telescope, la nuova ammiraglia per l'osservazione spaziale…

Le stelle hanno una durata di vita limitata: sono composte principalmente da idrogeno, che usano come combustibile per generare reazioni di fusione nei loro nuclei. Quando esaurisce tutto il suo idrogeno, entra nella fine della sua vita. Le stelle più massicce – che consumano l’idrogeno più rapidamente e quindi hanno una vita più breve – esplodono in supernove; I più giovani, dal canto loro, lo diventano Giganti RossiGiganti Rossi. Questo è il destino che ci attende SullySully Tra circa cinque miliardi di anni. Durante questa trasformazione, la stella perde i suoi strati TemaTema Esternamente è gonfio a dismisura: secondo i modelli, la gigante rossa che risulterebbe dalla morte del Sole includerebbe il pianeta. OrbiteOrbite A MercureMercure, VenereVenereTerra e forse anche Marte. Quando rimuovi tutti gli strati esterni, ne rimarrà solo un piccolo strato al centro. una stellauna stella Molto densa, è chiamata nana bianca. Alcuni scienziati ritengono inoltre che attorno a queste giovani stelle possano rimanere dei dischi di detriti, dove potrebbero formarsi nuove generazioni di pianeti.

Cosa succede ai pianeti quando la loro stella muore?

Anche se abbiamo ancora tempo per pensarci,… Scienziati di astronomiaScienziati di astronomia Mi chiedo come faccia il sole a trasformarsi in una gigante rossa, e poi in… Bianca donnaBianca donnainfluenzerà i pianeti Sistema solareSistema solare. I modelli teorici suggeriscono che i pianeti interni (fino all'orbita di Marte) verranno inghiottiti interi dalla gigante rossa; Ma gli esopianeti… GioveGiove, SaturnoSaturno, UranoUrano et al NettunoNettuno – Deve sopravvivere a questo evento catastrofico. Con un progressivo declino collettivocollettivo Alla stella, e quindi alle potenze gravitàgravità Che lo genera, i pianeti esterni se ne allontaneranno poco a poco. Quindi devono sopravvivere alla morte della loro stella e andare avanti Veicolo orbitaleVeicolo orbitale Informazioni sulle nane bianche risultanti. Ma in assenza di prove, questi modelli rimangono solo teorici.

Scoperta di due pianeti attorno alle nane bianche

Per cercare di confermare o meno questa ipotesi è stata presa di mira una squadra di astronomi SensoriSensori IL Telescopio spazialeTelescopio spaziale James Webb su diverse nane bianche. Ne hanno scoperti due EsopianetiEsopianeti Orbita enorme a 11,5 e 34,6 Unità astronomicheUnità astronomiche Delle due nane bianche, WD 1202-232 e WD 2105-82, hanno rispettivamente 5,3 e 1,6 miliardi di anni. Il loro lavoro è disponibile su arXiv. La massa di questi due pianeti è compresa tra una e sette volte la massa di Giove, il pianeta più massiccio del sistema solare. Inoltre, si trovano a distanze dalla loro stella simili a quelle di… Giganti gassosiGiganti gassosi Per il sistema solare. Se questi pianeti si formassero contemporaneamente alle loro stelle, questa scoperta sarebbe la prima prova che i pianeti del sistema solare esterno possono sopravvivere alla trasformazione del Sole in gigante rossa e poi in nana bianca.