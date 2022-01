Fine della suspense, Samsung presenterà la diapositiva giusto in tempo per il Galaxy S22

Samsung si impegna a svelare il suo nuovo chipset (in precedenza Exynos 2200) contemporaneamente ai suoi prossimi smartphone (Galaxy S22). Il giorno prima di questo annuncio, il marchio mancava di morale.

« Abbiamo in programma di rivelare la nuova App Wizard al lancio di un nuovo smartphone Samsung. Il funzionario di Samsung Electronics ha detto. ” Nessun problema di produzione e prestazioni […] Ecco cosa ha annunciato ai media un rappresentante Samsung affari in Corea. Capite: Exynos 2200 sarà già presentato molto presto e in contemporanea (o prima) gli smartphone Galaxy S22. *

La pubblicità è incredibile. Ciò accade il 12 gennaio 2022. Tuttavia, il giorno prima, Samsung ha perso la riunione che aveva programmato per presentare un nuovo chip domestico. Il marchio lo ha già fatto Annuncio di un evento per l’11 gennaio In particolare da annunci promettenti in giro Dalla promettente GPU RDNA 2 di cui il SoC sarà dotato in futuro. A parte quel Patatra! Quel giorno, Samsung finalmente non ha dato alcun segno di vita.

C’è ancora il dubbio tra Exynos 2200, Snapdragon 8 Gen 1 e Galaxy S22

Promemoria, Il Samsung Galaxy S22 dovrebbe essere ufficiale l’8 febbraio. Lo spettacolo Exynos 2200 (se è già stato nominato) si svolgerà in queste acque, forse anche verso la fine di gennaio.

Tuttavia, c’è ancora il dubbio: il Galaxy S22 venduto in Europa beneficerà di questo Exynos 2200 o passerà a SoC Qualcomm con Snapdragon 8 prima generazione Piace Questo è già stato sollevato da alcune voci ? Solo perché gli annunci sono più o meno nello stesso momento per il chip e gli smartphone non significa necessariamente che siano correlati. È molto probabile, ma non è ancora certo.

Tutti questi misteri dovrebbero essere chiariti nelle prossime settimane con l’8 febbraio e l’annuncio del Samsung Galaxy S22 si avvicina.

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Potrai leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.