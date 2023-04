Il secondo test del primo volo della Starship, il razzo più grande del mondo

Il lancio del secondo gigantesco tentativo: giovedì SpaceX dovrebbe riprovare a lanciare per la prima volta nello spazio il nuovo razzo Starship, il più grande al mondo, destinato ai voli sulla Luna e su Marte.

La finestra di tiro si aprirà alle 08:28 ora locale (13:28 GMT) fino alle 09:30. Scenario di questa attesissima scena è la base spaziale SpaceX Starbase, situata nell’estremo sud del Texas, negli Stati Uniti.

Lunedì, il primo tentativo di lancio è stato annullato negli ultimi minuti del conto alla rovescia, a causa di un problema tecnico.

“Questo è il primo volo di un razzo molto grande e complesso”, ha detto domenica il capo di SpaceX Elon Musk, descrivendo il test come “molto rischioso”.

Con i suoi 120 metri, la Starship è più lunga del nuovo enorme razzo della NASA, l’SLS (98 metri), che è decollato per la prima volta a novembre, e del leggendario Saturn V, il razzo del programma lunare Apollo (111 metri).

Si prevede inoltre che la spinta di lancio dell’astronave sarà circa il doppio di questi due lanciatori, rendendola la più potente al mondo.

Questo colosso nero e argento non ha mai volato prima nella sua configurazione completa, con il suo primo stadio super potente, chiamato Super Heavy e dotato di ben 33 motori.

Solo il secondo stadio del veicolo, la navicella Starship che dà il nome all’intero razzo, ha condotto test suborbitali (a un’altitudine di circa 10 km).

Fu lui a essere scelto dalla Nasa per diventare, in versione modificata, la sonda per la missione Artemis 3, che dovrebbe riportare gli astronauti sulla superficie lunare per la prima volta dopo più di mezzo secolo. Ufficialmente nel 2025.

– Paura dell’esplosione –

Giovedì, il piano di volo è il seguente: circa tre minuti dopo il decollo, il Super Heavy si separa e ritorna nelle acque del Golfo del Messico.

L’astronave deve quindi avviare i suoi sei motori e continuare la sua ascesa da sola, fino a un’altitudine di oltre 150 km. Avendo raggiunto meno di una rotazione della Terra per circa un’ora, dovrebbe ricadere nell’Oceano Pacifico.

Ma compiere tutti questi passaggi durante il primo volo di prova sarebbe un risultato. L’obiettivo è soprattutto quello di raccogliere quanti più dati possibili per migliorare i prossimi prototipi.

Elon Musk ha voluto moderare le aspettative, affermando che è improbabile raggiungere l’orbita al primo tentativo.

Era soddisfatto della speranza che la rampa di lancio non sarebbe stata distrutta dai motori Super Heavy che esplodevano all’accensione.

“Il mio più grande desiderio è, per favore… di scendere dalla rampa di lancio prima che qualcosa vada storto”, ha detto. Ha aggiunto che se si “sciogliesse”, la ricostruzione potrebbe richiedere “mesi”.

– prezzi distorti –

Il razzo ha già clienti: il primo volo con equipaggio della Starship avverrà con il miliardario americano Jared Isaacman.

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa e l’americano Dennis Tito (il primo turista spaziale della storia) hanno annunciato che avrebbero fatto un viaggio intorno alla luna.

Il veicolo spaziale deve essere in grado di trasportare in orbita fino a 150 tonnellate di carico. Per fare un confronto, il razzo Falcon 9, che SpaceX sta lanciando a un ritmo frenetico, può trasportare poco più di 22 tonnellate nell’orbita terrestre bassa.

Ma la vera innovazione di Starship è che deve essere completamente riutilizzabile – qualcosa che Elon Musk crede possa essere raggiunto in “due o tre anni”.

Per questo primo test, non verrà tentato il recupero di nessuno dei due stadi del razzo. Ma alla fine, Super Heavy dovrà tornare indietro e riposare davanti alla torre di lancio, munito di braccia per immobilizzarlo.

L’astronave dovrà tornare sulla Terra utilizzando il retrorazzo. È stata questa manovra che è stata tentata più volte nel 2020 e nel 2021. Dopo diverse esplosioni all’atterraggio, un prototipo è finalmente riuscito ad atterrare.

“Abbiamo progettato Starship per essere il più vicino possibile alle operazioni delle compagnie aeree”, ha spiegato a febbraio Gwen Shotwell n. 2 di SpaceX.

L’idea di un lanciatore riutilizzabile, la grande strategia di Elon Musk, è quella di tagliare i prezzi. Si afferma che ogni volo sulla navicella potrebbe finire per costare solo “pochi milioni” di dollari.

Una necessità assoluta per il miliardario, che stima che gli esseri umani avrebbero bisogno di centinaia di missili Starship per avere la possibilità di diventare una specie multi-planetaria. Il suo obiettivo finale è stabilire una colonia indipendente su Marte.