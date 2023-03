🔎 Porfirina – sua definizione e spiegazioni

introduzione

IL porfirine Sono molecole con strutture cicliche coinvolte nel trasporto dell’ossigeno che possono svolgere il ruolo di cofattore legante (gruppo prostetico) per alcuni enzimi.

Sono inclusi nella formazione dell’emoglobina e quindi hanno un posto importante in metabolismo (Il metabolismo è l’insieme delle trasformazioni molecolari e vitali…) respiratoria.

Le proprietà fisiche di queste strutture rendono anche i fluorofori preferiti per l’etichettatura dei reagenti biologici (anticorpi, nucleotidi, ecc.).

Storico

termine porfirine; (Le porfirine sono molecole con strutture ad anello coinvolte in…) Viene dal greco porfora Significa Viola (Il viola è un colore composto da una miscela di blu (circa il 50% di luminosità ) e rosso…) (viola), questo colore (Il colore è la percezione soggettiva dell’occhio di una o più frequenze d’onda…) ecco chi tintura (Il pigmento è una sostanza colorata, naturale o sintetica, di origine minerale o…) Estratto dalla buccia usato anticamente per tingere i tessuti.

La scoperta delle porfirine è strettamente correlata al lavoro svolto in clorofilla (clorofilla (parola formata nel 1816 da radici greche…).

Era il 1844 giura Viene suggerito un collegamento tra il pigmento ver (Il verde è un colore complementare corrispondente alla luce che ha una lunghezza d’onda…) Responsabile del colore della foglia e dell’orlo che le dà colore labbra (Il rosso risponde a definizioni diverse, a seconda della combinazione di colori che stiamo facendo…) au ricco (Il sangue è un tessuto connettivo liquido costituito da gruppi di cellule libere, tra cui …). nel 1896, Ninky Propone per la prima volta una composizione chimica delle porfirine in base all’unità termica.

La sintesi delle porfirine

Biosintesi

Di seguito è riportata una rappresentazione schematica della biosintesi delle porfirine, con riferimenti secondo la loro nomenclatura CE e Banca dati (In informatica, un database (Abr: “BD” o …) OMIM. Sono anche indicate le porfirie associate alla carenza di ciascuno degli enzimi:

Sintesi dell’orlo. Si verificano alcune reazioni citoplasma (Il citoplasma si riferisce al contenuto di una cellula vivente. Più precisamente, è…) e altri dentro mitocondri; (Un mitocondrio (dal greco mitos, filo e chondros, grano) è un organello all’interno…) (in giallo)

metabolismo della porfiria enzima (Un enzima è una molecola (una proteina o RNA nel caso dei ribozimi) che permette…) reagente progetto cromosoma (Un cromosoma (dal greco khroma, colore e soma, corpo, elemento) è l’elemento…) CE Dio mio porfido ALA sintasi glicina, Succinil CoA acido (Un acido è un composto chimico generalmente definito dalle sue reazioni…) Delta– aminolevulina (acido δ-aminolevulinico) 3 nessuno ALA deidratasi Acido delta-aminolevulinico Porfobilinogeno 9 grave malattia del fegato; PBG Deminas Porfobilinogeno Equilibrio idrossimetilico 11 tagliente mosso Uroporfirinogeno III sintasi Equilibrio idrossimetilico Uroporfirinogeno III 10 Eritropoiesi congenita Uroporfirinogeno III decarbossilasi Uroporfirinogeno III Coproporfirinogeno III 1 pelle ritardata Coproporfirinogeno ossidasi III Coproporfirinogeno III Protoporfirinogeno IX 3 coproporfiria; Protoporfirinogeno ossidasi Protoporfirinogeno IX Protoporfirina IX 1 diversi Ferrochilate Protoporfirina IX Orlare 18 protoporfido;

Composizione chimica

La struttura delle porfirine, le porfirine più semplici

UN porfirine; È un grande anello eterociclico costituito da quattro subunità Birol (il pirrolo o azolo, con formula di struttura C4H5N, è un composto eterociclico semplice e…) Il carbonio “alfa” è unito da quattro ponti metinici. Quindi il macrociclo in toto (completo o completamente automatico, o per completamento del modello o …) aromatico, coninverso (In matematica, l’inverso dell’elemento x di un insieme è dotato di una legge…) Accoppiamento stretto o PCB.

Le porfirine possono combinarsi con i minerali e quindi legarsi ad essi nella cavità centrale. Porfirine contenenti A mais Mais (greco antico ἄτομος [atomos]” Che cosa…) A manganese (Il manganese è un elemento chimico con il simbolo Mn e il numero atomico 25.)l ver (Il ferro è un elemento chimico, con simbolo Fe e numero atomico 26. È…)l cobalto (Il cobalto è un elemento chimico con simbolo Co e numero atomico 27 ​​e…)l Nichel (Il nichel è un elemento chimico, simbolo Ni e numero atomico 28.)l rame (Il rame è un elemento chimico con simbolo Cu e numero atomico 29. Cu…)l zinco (Zinco (pronunciato /zɛ̃k/ o /zɛ̃ɡ/) elemento…)…, e molti altri metalli rintracciabili. Né nessuna delle porfirine Metallo (Il metallo è un elemento chimico che può perdere elettroni per formarsi…) È stato introdotto chiamato “Free Rule”.

Alcune porfirine di ferro sono chiamate emi e le proteine ​​o emoproteine ​​contenenti eme svolgono un ruolo importante nella Biochimica (La biochimica è la disciplina scientifica che studia le reazioni chimiche che avvengono…).

Se si riduce uno dei quattro pirroli del ciclo grande si ottiene il cloro, come avviene ad esempio nella struttura della clorofilla. Se due dei quattro pirroli vengono ridotti, uno di essi ottiene a cloro batterico (come in alcuni batteri (I batteri (batteri) sono organismi procarioti unicellulari, caratterizzati da …) dalla fotosintesi), o A isobattericlorinaa seconda delle posizioni relative dei pirroli ridotti.