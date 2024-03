Google Messaggi si ispira a WhatsApp per il suo nuovo selettore di immagini

Selettore di immagini Messaggi di Google Sto per fare un restyling. Google sta attualmente testando un nuovo formato per il suo modulo che ricorda il formato utilizzato in WhatsApp. Il sistema ora visualizza la prima immagine selezionata in una finestra di anteprima a schermo intero, con la possibilità di aggiungere nuove immagini.

Meglio visualizzare in anteprima le foto prima di inviarle

Fino ad ora, selezionando una o più immagini da inviare, Google Messaggi ne visualizza le miniature direttamente nel campo di immissione del messaggio. Ora, quando condividi la tua prima foto in una conversazione, Google Message la visualizza in una finestra di anteprima a schermo intero, dove puoi inserire il tuo messaggio direttamente nel campo dedicato. Un sistema che già tutti conoscono perché sono loro che lo utilizzano WhatsApp. Inoltre, proprio come l'app di messaggistica introduttiva, Google Message fornisce un pulsante “Aggiungi altro” per consentirti di selezionare altre immagini da includere nel messaggio pronto per l'invio.

Questo nuovo selettore di contenuti non è ancora disponibile per tutti. Sembra che Google lo stia ancora testando, poiché viene implementato solo su alcuni dispositivi con la versione Beta di Google News 20240318_01_RC00 o successiva. Inoltre, sembra che questa nuova unità non sia stata ancora completamente completata. Perché attualmente il nuovo selettore di foto e la sua finestra di anteprima vengono visualizzati solo quando la prima foto aggiunta viene scattata dal modulo fotocamera integrato dell'app. Selezionando una foto direttamente dalla libreria fotografica del tuo smartphone, Google Messaggi mantiene, almeno per ora, il suo vecchio comportamento.

Nelle ultime settimane, Google ha aumentato gli aggiornamenti per introdurre nuove funzionalità nella sua app di messaggistica. Dopo aver finalmente introdotto la funzionalità di modifica per correggere i messaggi inviati troppo velocemente, Mountain View ha lanciato una nuova opzione per personalizzare il colore delle bolle dei messaggi RCS. Di recente, Google ha modificato l'interfaccia della fotocamera integrata per semplificarla, un cambiamento che potrebbe non piacere a tutti.

