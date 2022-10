🔎 M109 – Definizione e Spiegazioni

un introduzione

Monitoraggio dei dati digitare dobjet galassia (Una galassia, in cosmologia, è un gruppo di stelle, gas, polvere e…) spirale (In matematica, un’elica è una curva che parte da un punto centrale e poi esce…) Digitare SBc diritto di imbarco (un) 11h 57M 35,9S deviazione (Dott.) + 53° 22′ 35 distanza: dopo ~55 milioni

(~16,7 milioni di pezzi) Magnitudo

Imparentato (Quinto) +9,8 dimensioni visibili 7,6×4,7 Minuti (La forma base del documento: Legge: Il minuto è l’origine…) la tua casa costellazione grande orso (L’Orsa Maggiore è la terza costellazione più grande del cielo. Contiene…) Scoperta cercatore/i Piera Missione Data 1781 appuntamenti M109 (M109 (o NGC 3992) è una stretta galassia a spirale situata nella costellazione…) NGC 3992

M109 (o NGC 3992) è una galassia a spirale barrata situata nella costellazione dell’Orsa Maggiore.

Scoperta

Questa galassia fu osservata per la prima volta da Pierre Michen il 12 marzo 1781 e poi da Charles Messier il 24 marzo dello stesso anno. generale (L’anno è un’unità di tempo che esprime la durata tra due occorrenze di un evento correlato…). Tuttavia, quest’ultimo non lo ha aggiunto al catalogo degli oggetti diffusi in fase di sviluppo. L’M109 è stato aggiunto al “catalogo ufficiale” di Messier solo nel 1953 da Owen Gingerich (Owen Jay Gingerich (1930-) ex professore e ricercatore in astronomia e storia…).

Questa galassia fu riscoperta indipendentemente da William Herschel il 12 aprile 1789, e poi (erroneamente) classificata come nebulosa planetaria (In astronomia, una nebulosa planetaria è un corpo cosmico simile a…).

Caratteristiche

la distanza tra sistema solare (Il sistema solare è un sistema planetario costituito da una stella, …) Si stima che l’M109 abbia un diametro di 55 milioni di anni luce, con a Diametro (In un cerchio o in una sfera, il diametro è un segmento di linea passante per il centro…) Una vera galassia distante circa 130.000 anni luce.

È una galassia a barra a spirale, classificata a SBc in Sequenza di Hubble (In astronomia, la sequenza di Hubble è una classificazione dei tipi di galassie basata su…).

un Supernova (Una supernova è l’insieme dei fenomeni risultanti da un’esplosione…) Designato SN 1956A è apparso in M109 il 17 marzo 1956, arrivando a nella dimensione apparente (In astronomia, la magnitudine apparente misura la luminosità – dalla Terra – a…) Da +12,6 a apice (dal greco apogeios: lontano dalla terra; apo: lontano + gê: …).