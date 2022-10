Google Doodles per Halloween 2022 ti terrà occupato tutto il giorno

Ancora una volta, Google sta introducendo un gioco sulla sua home page per Halloween. Il principio di questo doodle? Devi catturare gli spiriti randagi e riportarli alla tua base.

Google ci ha già mostrato Se «Great Ghoul Soul Doodle» per Halloween, nel 2018. Questa è stata la prima volta che abbiamo avuto il diritto a un gioco multiplayer sulla home page del motore di ricerca. Nel 2022, Google lo fa di nuovo con Disegna un nuovo logo creativo A tema Halloween. È ancora un gioco multiplayer, accessibile su Google Home lunedì 31 ottobre. Ma non preoccuparti, quest’anno l’azienda non ci offre lo stesso identico gioco! Possiamo esaminare questo scarabocchio Come il sequel del 2018.

Il principio del gioco è molto classico: con l’incarnazione di un meraviglioso fantasma, il tuo obiettivo è recuperare le anime perdute e riportarle alla tua base, con l’aiuto dei tuoi compagni di squadra. Naturalmente c’è una squadra rivale con lo stesso obiettivo. Alla fine del gioco, vince la squadra che ha raccolto più anime!

In questa foto si può vedere un fantasma viola che mi ruba tutta l’anima. // Fonte: Google // Screenshot di Numerama

Tra le novità ci sono nuove mappe, nuovi personaggi e nuove ricompense. Qualcosa per ravvivare un gioco uscito 4 anni fa.

Come si gioca a Google Doodle per Halloween 2022?

È infantile, devi andare avanti pagina iniziale di google. Dopodiché, hai solo bisogno delle frecce della tastiera o del mouse.

Le basi sono chiare. // Fonte: Google // Screenshot di Numerama

Google offre due metodi per multigiocatore : Partecipando a un gioco online per raccogliere vite con partecipanti da tutto il mondo, o ospitando il gioco e invitando fino a sette persone a giocare, tramite un link di invito dedicato.