🎥 Quando Sergio Conceicao viene insultato da Mikel Arteta e risponde laconico – Tutto Il Calcio

Martedì l'Arsenal ha eliminato il Porto in Champions League. I due allenatori, Sergio Conceicao e Mikel Arteta, si sono scambiati parole offensive.

Sergio Conceicao et al Mikel Arteta Non andremo in vacanza insieme. L'allenatore del Porto e quello dell'Arsenal si sono scambiati “cortesie” dopo la qualificazione dei Gunners ai quarti di finale di Champions League, a scapito dei Dragons.

Una discussione tesa è stata poi rivelata da Conceição in una conferenza stampa. Sembra che sia stato il suo omologo ad aprire le ostilità. “Arteta si è rivolto alla panchina durante la partita e ha insultato la mia famiglia”, dice Sergio Conceicao.

“Questa deve essere una cosa da allenatori spagnoli, è stato lo stesso con Pep Guardiola”, ha poi scherzato l'ex allenatore dello Standard. “Alla fine gli ho detto che le persone insultate non erano più tra noi. Sarebbe meglio che lui si concentrasse sulla sua squadra, che ha le qualità per giocare molto meglio…”

Piccola frecciatina partica del portoghese, che evidentemente non ha apprezzato il gioco dell'Arsenal e il comportamento di Mikel Arteta.