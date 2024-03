“Vuole cambiare la scelta di unirsi ai demoni.”

Giovedì Domenico Tedesco rivelerà la lista dei convocati della prossima Nazionale.

Una scelta che darà ancora una volta lustro ai giovani calciatori, portando progressivamente alla scomparsa della generazione d'oro. Non ci saranno Axel Witsel, Toby Alderweireld e Dries Mertens.

Diavolo rosso svilare?

Non è il caso nemmeno di Thibaut Courtois, che ha ripreso gli allenamenti con il gruppo del Madrid ma non ha ancora giocato di nuovo e che non ha comunque chiarito la situazione con l'allenatore.

A proposito di portieri, non è escluso che ci sia una sorpresa in girone. Se Koen Castells, Mats Sells, Tomas Kaminski e Arnaud Bodart saranno tutti abili al servizio e dovranno essere convocati, ci sarà ancora una domanda su Mile Svilar.

Pur avendo scelto l'opzione serba, il portiere che attualmente sta riscuotendo grandi successi con la Roma, avrebbe deciso di ignorare questa scelta per cambiarla, rivela la RTBF.

Il giocatore dovrà però restare alla Roma per curare un lieve infortunio muscolare. Dopodiché bisognerà capire se Svilar, che ha rifiutato una scelta o l'altra tra i giovani, accetterà un posto alternativo con i Diavoli perché non era sicuro di giocare.