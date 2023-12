🎥 Lontano dalla norma e più confuso che mai: il nuovo spettacolo di Denis Dragos – Tout le Football

Denis Dragos è ancora considerato un mistero allo Standard. La sua stagione in Turchia sta ulteriormente confondendo i confini.

Vero fallimento o genio incompreso? Nello Standard, questo problema Dennis Dragos È stato suddiviso fino alla fine, venendo ceduto in prestito al Gaziantep quando ha iniziato al fianco di Wilfried Kanga nell'XI di Karl Hofkins.

Tanto che nel momento in cui il club conferma le sue difficoltà in attacco (8 partite su 19 senza segnare), c'è chi si chiede se lo Standard non abbia sbagliato a spingerlo verso l'uscita. Perché in Turchia il 24enne attaccante rumeno sta disputando un'ottima stagione.

E questo sabato ha sbloccato ancora una volta la situazione disorientando l'intera difesa di Fatih Karamguruk. Il suo sesto gol in 13 partite di campionato. Chiunque abbia ancora un contratto fino a giugno 2025 standard È anche il terzo miglior dribbling della competizione con 4 dribbling riusciti a partita. Tutto questo per vendere meglio a fine stagione?