🎥 La Michelin salta tre squadre per raggiungere le prime sei, ma è Westerlo a partire con uno degli obiettivi dell'anno! – Tutto il calcio

Il Mechelen continua la sua serie di vittorie consecutive battendo Westerlo (3-1). La squadra di Besnik Hasi riuscirà ad arrivare ai playoff?

Dove sorgerà il pazzo? Mechelen ? Al momento nessuno lo sa, men che meno i giocatori stessi. Quello che è certo è che nel momento in cui scriviamo il KV è provvisoriamente quinto in classifica in attesa delle sfide contro Gent, Cercle e Genk, staccati di due punti.

Stasera lo è Westerlo Che ha sofferto della Legge Malinois all'AFAS Stadium. Anche senza il suo straordinario Bel Antonio, il Mechelen era comodamente in vantaggio nell'intervallo grazie alla doppietta di Karim Mrabti.

🇧🇪 Gol: Karim Mrabti | KV Mechelen – KVC Westerlo 1-0pic.twitter.com/ZjdNSv4GEY — FootCool ⚽️ (@FootChoice) 8 marzo 2024

🇧🇪 Gol: Karim Mrabti | KV Mechelen – KVC Westerlo 2-0pic.twitter.com/vn6831id0O — FootCool ⚽️ (@FootChoice) 8 marzo 2024

Due movimenti netti, distribuiti su tutta la larghezza del campo e che passano attraverso i piedi di giocatori chiave come Jeffrey Hermans o Islam Soleimani. Nella ripresa il KV riesce a passare in vantaggio e ad aumentare il punteggio con Patrick Pflocchi, a un quarto d'ora dalla fine. Ecco la squadra a tre punti di Club Brugge e Anversa! E questo anche se è stato Jordan Buss a segnare uno dei gol dell'anno a salvare l'onore.