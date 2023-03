🎥 I diavoli strappano la vittoria – Tout le foot

L’Under 21 ha concluso con un trionfo il ritiro a Binatar, in Spagna. Le forze di Jackie Mathisen hanno battuto il Giappone 3-2.

I Devils sono in Spagna per prepararsi al Campionato Europeo della prossima estate, dove affronteranno Olanda, Portogallo e Georgia nel girone.

Lunedì sera, le forze di Jackie Mathisen hanno intrapreso la stessa azione dei giapponesi. Largie Ramazani e Yorbe Vertessen hanno subito portato gli Under 21 in vantaggio per 2-0, ma il Giappone ha rimontato. Alla fine, è stato Kian Weisen a garantirsi la vittoria.