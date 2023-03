Kylian Mbappé: “Michel Platini è il prossimo obiettivo da vincere” (Video)

Dopo una clamorosa vittoria sull’Olanda (4-0), la Francia affronterà lunedì l’Irlanda. Una partita che sembra molto meno equilibrata rispetto al suo predecessore.

E per Kylian Mbappe, già autore di due gol contro l’Olanda, si profila una nuova occasione da rete. Grazie alla sua doppietta, ha piantato 37 e 38 rose nella squadra francese (in 67 selezioni), scavalcando Karim Benzema. Ora è a sole tre unità da Michel Platini, ed è quarto nella classifica dei migliori marcatori francesi, con cui condivide lo stesso rapporto gol a partita (0,57).

“È un onore ma è anche il prossimo obiettivo da vincere. Platini è ancora una leggenda assoluta del calcio francese. Non importa se lo passo domani o dopodomani, Michel Platini rimarrà ma voglio continuare il mio viaggio mentre passa attraverso Michel Platini.” Il neo capitano dei Blues ha avvertito in conferenza stampa.

Quindi Mbappé deve realizzare una tripletta per superare Michel Platini lunedì sera. Davanti a lui ci sono Michel Platini (41 gol in 72 partite in nazionale), Antoine Griezmann (43 gol in 118 partite), Thierry Henry (51 gol in 123 partite) e Olivier Giroud (53 gol in 121 partite).

Pensiamo che nel (breve) termine dovrebbe essere il miglior marcatore francese della storia…