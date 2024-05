🎥 Finale play-off promozione nota: uno dei principali candidati alla promozione non vedrà mai più la D1A – All Football

Zulte Waregem taglia la polvere a Lommel. Essevee manca l'obiettivo della sua stagione.

questo capitolo, Zulte Waregem Non lo ha mai nascosto: il suo obiettivo era tornare subito in D1A dopo il tracollo della scorsa stagione. Dopotutto, il club ha mantenuto i suoi giocatori forti come Ortwin De Wolf, Ruud Vormer, Christian Brühls, Alioun N'Dour, Gili Vossen e Zinho Jano.

Ma la stagione ha dimostrato ancora una volta che era molto difficile dire addio alla D1B così facilmente. Coppia di allenatori esonerata dopo cinque giornate, risultati altalenanti, pressione interna: gli ultimi mesi sono stati duri per lo Javerbek.

Lommel appare nell'ultimo quarto d'ora

La squadra ha così concluso la fase classica al quinto posto, appena sufficiente per assicurarsi un posto nei play-off promozione, ma lontano dai primi turni a cui aspirava.

Zulte non vedrà la partita fino alla partita finale di queste qualificazioni. un gruppo Vincenzo Youvard Hanno perso 1-0 a Lommel dopo aver pareggiato 1-1 all'andata.

piedi | Le Lommel SK si unisce a Le KMSK Deinze e conclude le qualificazioni promozionali! 🟢⚪️ #questo sentimento pic.twitter.com/0TUsVtQn7P – Eleven Belgio (Francia) (@ElevenBeFR) 1 maggio 2024

Sarà quindi Lommel a sfidarsi in questa finale contro Dinzi, vittorioso a inizio giornata su Patro Eisden. Le due squadre si affronteranno in casa e in trasferta il 5 e 12 maggio alle ore 16:00. Il vincitore incontrerà quindi il secondo classificato nei Playdown (attualmente RWDM) per un nuovo scontro avanti e indietro per raggiungere D1A la prossima stagione.