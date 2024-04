🎥 Che serata a Dortmund! Axel Witsel avvolto nella farina dall'ex giocatore preferito di Vincent Kompany – All Football

Il Dortmund ha sconfitto l'Atletico 4-2 al Signal Induna Park. La difesa del Real ha sofferto di fronte ai movimenti tedeschi.

Dopo che l'Atletico ha vinto l'andata. Dortmund Ha affrontato un compito pericoloso ai piedi del suo muro giallo: i Colchoneros non hanno rivali nel difendere i denti e hanno mantenuto un gol di vantaggio nella sfida a eliminazione diretta.

Ma poco dopo la mezz'ora, il Borussia ha aperto l'intera gara di ritorno segnando due volte in cinque minuti.

Dopo il primo gol di Julian Brandt, Ian Maatsen ha pressato i punti deboli della fascia destra della difesa dell'Atletico. Approfittando dell'incursione di Marcel Sabitzer, l'olandese lasciò la società Axel Witsel Per aprire la finestra di ripresa e finire in silenzio. Mattsen viene ceduto in prestito al Dortmund dal Chelsea dopo aver portato la felicità al Burnley l'anno scorso.

Dortmund-Paris Saint-Germain in semifinale

Nonostante la risposta dell'Atletico nel secondo tempo, il Borussia ruggisce nuovamente contro il muro giallo con una vittoria per 4-2 qualificandosi per le semifinali.

Lì troverà Paris Saint-Germain, qualificato dopo una partita altrettanto emozionante contro l'FC Barcelona. Dopo essere stati sotto di due gol dopo la sconfitta all'andata e nella partita d'esordio contro Rafinha, i parigini hanno approfittato dell'eliminazione di Ronald Araujo per segnare 4 gol (1-4).