Ritiro o ultima stagione all’Anderlecht? Jan Vertonghen annuncia quando prenderà la sua decisione – All Football

Resta in dubbio Jan Vertonghen per la prossima stagione. Sembra ancora titubante sull’idea di una proroga.

Da diversi mesi, un prolungamento contrattuale Jan Vertonghen È la spina dorsale della dirigenza dell’Anderlecht. Soprattutto considerando la possibilità che Zino Debast si trasferisca allo Sporting Portugal.

A 37 anni, il Diavolo Rosso è ancora combattuto tra appendere le scarpette al chiodo dopo l’Europeo per evitare una stagione di troppo, o giocarne una l’anno scorso al Lotto Park. Ma la suspense finirà presto, spiega a La Derniere Heure.

“Tra un mese prenderò una decisione sul mio futuro. Non voglio che mi dia fastidio mentre preparo gli Europei. Sono ancora al club questa settimana e ne riparleremo. C’era già una bella discussione, ma il torneo era in una fase così importante che avevamo altro da fare.” in consedrazione”.

Paura di essere un peso

Vertonghen dice di avere ancora voglia ma dovrà mantenere il suo livello: “Non voglio continuare l’anno troppo a lungo, anche se mi sento bene. Abbiamo giocato a buon livello questa stagione e la prossima saremo europei” .” Il livello non mi spaventa, ma non voglio essere un peso per l’Anderlecht, è questo che mi spaventa di più. Anderlecht “Quello che si merita.”

Prima verrà presa la decisione, meglio sarà per la dirigenza dell’Anderlecht, che si trova di fronte a un mercato importante e vorrebbe vedere le cose più chiare.