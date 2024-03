Il magnifico tesoro di San Jose presto emergerà in superficie

Il leggendario tesoro di San Jose sta per riapparire

Si tratta di un tesoro di inestimabile valore archeologico e di enorme valore di mercato (stimato in diversi miliardi di dollari). Giace da più di 3 secoli a una profondità di 600 metri nel Mar dei Caraibi. Questo tesoro è il carico di una leggendaria nave spagnola: la San Jose. Nel giugno 1708, la flotta britannica affondò questa gigantesca nave. Nelle sue stive trasportava decine e decine di tonnellate di oro, argento e pietre preziose. Queste ricchezze provenivano dalle colonie spagnole in America e dovevano essere trasferite alla corte del re Filippo V. Il mare ha inghiottito la nave San Jose e il suo tesoro. Ma nel dicembre 2015, le autorità colombiane hanno annunciato di aver scoperto il relitto. Dalla nave leggendaria.

Il relitto della barca si trova al largo della costa della Colombia, a ovest di Cartagena. La posizione esatta rimane segreta. Ma la Colombia ha appena annunciato che l’estrazione di oggetti utilizzando un robot sottomarino inizierà il prossimo aprile. In un primo momento si tratterà di sollevare oggetti visibili attorno alla vecchia nave senza danneggiare il relitto. In particolare le parti in ceramica dovrebbero essere rimontate.

Cosa accadrà al resto dei beni di valore? La Colombia vuole mantenere questo tesoro sul suo territorio. La Spagna chiede la protezione del relitto sulla base di una convenzione dell'UNESCO. I rappresentanti indigeni in Bolivia affermano che queste ricchezze furono rubate ai loro antenati. Inoltre, una società americana afferma di essere stata la prima a scoprire il relitto nel 1982. La corte rivendica i suoi diritti sulla metà di questo tesoro, valutato 20 miliardi di dollari. È pazzesco quanto l'archeologia emotiva possa scatenare!

Per saperne di più: Articolo da Scienza e futuro E un articolo da Figaro

Scoperta di una nuova specie di serpente gigante in Amazzonia

La scoperta è stata fatta da un team di scienziati invitati dal popolo Waorani ad esplorare un'area dell'Amazzonia ecuadoriana dove vivono serpenti giganti, considerati sacri dalle popolazioni indigene. Dopo 10 giorni di pagaiata, i ricercatori hanno scoperto queste creature in agguato sul fondo del fiume. Hanno misurato le dimensioni della femmina: 6,3 metri di lunghezza. Questi serpenti giganti non sono velenosi. Attaccano la preda, che può essere un caimano o una gazzella, girandogli attorno a spirale, poi ne frantumano le ossa comprimendola e inghiottendola intera.

Questi serpenti appartengono a una specie di anaconda gigante che non è stata descritta scientificamente prima. Le analisi genetiche hanno rivelato che il suo genoma presentava una differenza del 5,5% rispetto al genoma di un'altra specie già conosciuta a cui somiglia: l'anaconda verde. L'antenato comune di queste due specie risale a più di 10 milioni di anni fa. I ricercatori hanno insistito affinché i Waorani che accompagnavano la spedizione apparissero come coautori della pubblicazione che annunciava questa importante scoperta.

Per saperne di più: Lo studio è stato pubblicato in Diversità dell'MDPI articolo da Conversazione E un comunicato stampa di Università del Queensland

Altre tre piccole lune di Urano e Nettuno

Telescopi sempre più potenti hanno permesso di rilevare queste piccole stelle attorno ai due giganti gassosi più distanti del nostro sistema solare. Una luna di Urano (solo 8 chilometri di diametro) e due lune di Nettuno (appena più grandi: 14 e 23 chilometri di diametro).

Con queste scoperte, il numero delle lune di Urano arriva a 28 e la luna di Nettuno a 16. Secondo la consuetudine, la luna di Urano riceverà un nome dalle opere di Shakespeare e dall'opera di Nettuno, il nome di una dea o “sirena”. Dalla mitologia greca. Ora dovremo aspettare prima che i futuri sensori scattino la loro foto.

Per saperne di più: Pubblicizza sul sito Fondazione Carnegie