'Rumore di mitragliatrice': gli eletti francesi spaventati dai petardi saltano dalla finestra | anormale

Giovedì sera, nella sala municipale Chalet, situata a sud-est di Le Mans, sono risuonate esplosioni di petardi nella sala in cui il consiglio comunale stava concludendo i lavori, secondo le informazioni riportate dal quotidiano regionale “Le Main Libre” e confermate sabato a cura dell'Agenzia France-Presse. Ufficio del procuratore dell'uomo.

Tre funzionari eletti si sono gettati dalla finestra, terrorizzati dal “rumore delle mitragliatrici” e dal fumo derivante da questi petardi, secondo le stesse fonti. Secondo queste fonti, due funzionari eletti sono usciti illesi, ma il terzo, una donna sulla quarantina, ha riportato gravi fratture ed è stata portata in ospedale.

Secondo il Ministero dell’Interno francese, tra gennaio e novembre 2023 si sono verificati 2.387 attacchi contro funzionari eletti, in aumento rispetto all’intero 2022 (2.265).

All'inizio di ottobre è stato approvato dal Senato un disegno di legge che collega le sanzioni penali previste per l'aggressione a un funzionario eletto a quelle già previste per chi prende di mira una persona che ricopre una carica pubblica. È stato adottato il 7 febbraio dall'Assemblea nazionale in prima lettura.