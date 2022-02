Xiaomi svela quattro nuovi smartphone, Redmi Note 11, Note 11 S, Note 11 Pro e Note 11 5G

Il produttore Xiaomi ha appena annunciato il lancio della serie Redmi Note 11 con quattro nuovi smartphone: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S e Redmi Note 11.

La caratteristica principale delle fotocamere Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11S è che sono dotate di sensori principali da 108 MP Samsung HM2 (1/1.52″). La fotocamera principale utilizza la tecnologia UltraPixel oltre al dual ISO nativo sensibilità per offrire immagini straordinarie con un’ampia gamma Dinamica e precisione del colore superiori anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Hanno una fotocamera grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP per riprendere i dettagli da vicino. Inoltre, il sensore di profondità da 2 megapixel su Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S e Redmi Note 11 può ottenere un effetto bokeh naturale in modalità ritratto. La nuova serie è inoltre dotata di una fotocamera frontale da 16 megapixel per i selfie.

Display AMOLED migliorato

Ha un’elevata frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 360 Hz. Con uno schermo da 6,67 pollici e 6,43 pollici, la serie è dotata della tecnologia FHD+ AMOLED DotDisplay con un’ampia gamma di colori DCI-P3, che offre colori e dettagli più vivaci, raggiungendo al contempo 1200 nit per garantire nitidezza dello schermo anche alla luce del giorno.

Redmi Note 11 Pro 5G è alimentato dal processore octa-core Snapdragon 695 che offre connettività 5G. La tecnologia di elaborazione è a 6 nm e la velocità di clock è fino a 2,2 GHz. Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11S sono alimentati dal processore octa-core MediaTek Helio G96 che ha fino a 8 GB di RAM. Nel frattempo, Redmi Note 11 è dotato di un processore Snapdragon 680 da 6 nm per offrire prestazioni superiori risparmiando energia.

Inoltre, tutti e quattro gli smartphone Redmi Note 11 sono dotati di una batteria di grande capacità di 5.000 mAh. Oltre a quella grande batteria, Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 11 Pro ottengono entrambi una ricarica rapida di 67 W, che impiega solo 15 minuti per caricare metà della batteria. Sia Redmi Note 11S che Redmi Note 11 sono dotati di 33 W Pro Quick Charge, che carica la batteria al 100% in circa un’ora.

Prezzi e disponibilità

Prezzi e disponibilità in Francia saranno annunciati in seguito. Redmi Note 11 Pro 5G (6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB) e Redmi Note 11 Pro (6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB) saranno disponibili a febbraio 2022.

Il Redmi Note 11S (6GB + 64GB, 6GB + 128GB, 8GB + 128GB) e il Redmi Note 11 (4GB + 64GB, 4GB + 128GB, 6GB + 128GB) saranno disponibili a fine gennaio 2022.