Sony acquista Bungie Studio (Destiny, Halo)

Di fronte alle numerose acquisizioni degli studi Microsoft, Sony ha deciso di non abbandonarla. La guida con l’acquisizione di Bungie.

Accordo da 3,6 miliardi di dollari

Mentre Microsoft compra studi in disordine (Il lungo elenco delle licenze detenute da Redmond può essere trovato qui), Sony non si arrende Lei, a sua volta, ha continuato a rilevare gli studi.

La società ha appena acquisito Bungie per 3,6 miliardi di dollari, pochi giorni dopo l’acquisizione di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari. Con questa acquisizione, Sony ora possiede la licenza di Destiny e si presenta come i creatori di Halo. Sfortunatamente, la licenza di Halo rimane un’esclusiva delle console Microsoft.

decente, Bungie e PlayStation sembrano felici di questa acquisizione. “Alla Sony Interactive Entertainment, abbiamo trovato un partner che ci sostiene incondizionatamente in tutto ciò che siamo, pur mantenendo l’indipendenza creativa che batte nel cuore di Bungie.‘ ha affermato Pete Parsons, CEO di Bungie.

Dal lato Sony, Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha spiegato che “L’esperienza globale di Bungie nello sviluppo multipiattaforma e nei servizi di gioco dal vivo Ci aiuterà a realizzare la nostra visione di espandere PlayStation a centinaia di milioni di giocatori.“

Nota che l’annuncio, che Bungie ha condiviso su Twitter, è stato elogiato da Phil Spencer, il grande capo della Xbox di Microsoft. “Congratulazioni ai talentuosi team di Bungie, una grande testimonianza della tua creatività. E congratulazioni alla Playstation e Hermann Holstha scritto su Twitter.