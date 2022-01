Saldi Xiaomi: lo smartphone Redmi Note 10 Pro a prezzo basso su Cdiscount!

Gli smartphone Xiaomi sono noti per il loro eccellente rapporto qualità-prezzo e il marchio si è affermato in Francia offrendo ottimi prodotti a prezzi che sfidano tutti i concorrenti. Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro ha attualmente un prezzo di € 355 invece di € 499, che è un piccolo prezzo per caratteristiche piuttosto impressionanti!

Caratteristiche dello smartphone Redmi Note 10 Pro

Il Redmi Note 10 Pro è dotato di un eccellente display OLED da 6,7 ​​pollici che mostra una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. La frequenza di aggiornamento è elevata (120Hz), lo schermo è molto reattivo e la navigazione sullo smartphone è molto fluida. La luminosità massima dello schermo è più che sufficiente e il Remi Note 10 pro gestisce bene i riflessi del sole. Dotato di 128 GB di spazio di archiviazione, 6 GB di RAM e Snapdragon 732G, questo smartphone offre buone prestazioni quotidiane. Questo smartphone è in grado di eseguire tutte le applicazioni possibili senza intoppi e il multitasking è un piacere. Puoi giocare a giochi di intrattenimento, le prestazioni sono sufficienti. Il Redmi Note 10 Pro ha un sensore principale da 108 MP. L’unità frontale offre 16 MP e i tuoi selfie saranno dettagliati e nitidi.

Quali sono i punti di forza dello smartphone Xiaomi?

Questo smartphone ha un’ottima autonomia grazie alla batteria da 5020 mAh e il tempo di ricarica del dispositivo è piuttosto rapido in soli 30 minuti, troviamo un livello di batteria del 60%. Gli smartphone che hanno la capacità di ricaricarsi facilmente sono in realtà più pratici su base giornaliera per ridurre la preoccupazione per il livello della batteria. Il display del Redmi Note 10 Pro ha particolarmente successo, è un criterio interessante da tenere in considerazione. Gli altoparlanti stereo offrono un suono di alta qualità con una buona definizione spaziale per la musica ascoltata.