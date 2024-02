Xiaomi sta preparando uno smartphone rivoluzionario

Il produttore cinese presenta il suo nuovissimo Xiaomi 14 Ultra, uno smartphone con sensore di immagine da 1 pollice e comunicazione satellitare in entrambe le direzioni…

Quando Xiaomi presenta i suoi ultimi modelli, non bisogna aspettarsi di vederli sbarcare subito nei nostri paesi, visto che gli smartphone del brand vengono lanciati prima in Cina. Non sarà diverso per lo Xiaomi 14 Ultra, di cui conosciamo solo la data di uscita nel Regno di Mezzo, ovvero il 27 febbraio. Il suo prezzo? 6.499 yuan, ovvero poco più di 830 euro.

Tra le grandi novità dello Xiaomi 14 Ultra troviamo innanzitutto il sensore di immagine da 1 pollice di Sony, il LYT-900. Un sensore che al momento si trova solo presso il concorrente Oppo. Il resto della fotocamera, composta da un periscopio da 120 mm e sensori Summilux situati sul retro del dispositivo, rimane abbastanza simile a ciò che conosciamo dai modelli precedenti del marchio.

Anche la connettività satellitare è una delle grandi novità dello Xiaomi 14 Ultra e funziona in entrambe le direzioni. Altra novità tecnologica: l'intelligenza artificiale che sarà lì per aiutare la qualità della fotografia consentendo lo zoom digitale fino a 30x.

A livello puramente tecnico ci troviamo su un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una batteria da 5300 mAh con una mezza carica di 12,5 minuti in ricarica rapida via cavo e 20 minuti in ricarica wireless veloce. Lo schermo è un AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 3200 x 1440 con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ed è il tutto protetto da una struttura protettiva in alluminio “Dragon Armor” e vetro “Dragon Crystal”, entrambi progettati per essere particolarmente resistente.

