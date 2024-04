Xiaomi: Il nuovo altoparlante Bluetooth si adatta all'auto elettrica ed è certificato IP66

Oltre agli smartphone, Xiaomi offre anche un'ampia gamma di accessori. Ciò include soluzioni audio e, ultimo ma non meno importante, altoparlanti Bluetooth (ad es Bluetooth Xiaomi Mi Mobile ). A tal fine, Xiaomi ha appena presentato un nuovo altoparlante Bluetooth con elevata potenza di uscita e qualità di riproduzione.

Questo altoparlante Bluetooth non è adatto solo per il campeggio, ma offre anche una buona qualità di riproduzione per gli ambienti domestici. La potenza totale del sistema audio è di 40 W e Xiaomi lo offre come sistema audio completo che produce una buona qualità del suono grazie ad Harman AudioEFX.

L'altoparlante Bluetooth ha dimensioni di 125 x 85 x 146,7 mm (L x P x A) e pesa 1,12 kg, rendendolo un altoparlante Bluetooth abbastanza compatto. La capacità della batteria è specificata a 27,36 Wh, con la capacità di funzionare per più di 10 ore. Può essere ricaricato tramite USB-C con una potenza di ricarica fino a 18 watt. La stessa potenza può essere utilizzata anche per la ricarica tramite pogo pin, ovvero quando si utilizza l'altoparlante elettrico dello Xiaomi SU7

Auto elettrica Xiaomi SU7. Lì, l'altoparlante è collocato nel vano portaoggetti centrale.

Una caratteristica utile di un altoparlante utilizzato frequentemente all'aperto è la certificazione IP66, il che significa che il modello deve essere protetto dai danni causati dall'ingresso di polvere e acqua. Le comunicazioni con le unità esterne vengono effettuate tramite Bluetooth 5.3, con supporto LHDC 5.0. È molto semplice impostare il processo di accoppiamento NFC. Infine, a bordo è presente una luce LED in grado di illuminare le serate.

In Cina l'altoparlante è disponibile per l'equivalente di circa 100 dollari; Non ci sono ancora informazioni disponibili sull'uscita internazionale.