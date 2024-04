Questo è il prezzo di Apple Vision Pro in Belgio

Sembra che il grande momento per il lancio internazionale di Vision Pro si stia lentamente avvicinando. Ma se la sua disponibilità regionale è una questione importante, il suo prezzo non è meno importante.

L'Apple Vision Pro è disponibile da metà febbraio oltreoceano per la modica cifra di 3.499 dollari ed è sulla bocca di tutti in Europa. In effetti, le prime reazioni sembrano piuttosto positive, nonostante la palese mancanza di contenuti, e gli europei sono ansiosi di conoscere il prezzo al quale il dispositivo di realtà mista sarà venduto nel loro Paese. I nostri colleghi francesi diiPhone.fr Sembra che tu abbia una vaga idea del prezzo, in base alle abitudini di prezzo di Apple.

Il Vision Pro viene venduto a 3.499 dollari negli Stati Uniti, lo stesso prezzo di un certo MacBook Pro base da 16 pollici con chip M3 Max. Se ci riferiamo al prezzo belga, il prezzo di questo MacBook Pro è di 4.299 euro nel negozio online Apple in Belgio. Ha molto senso che Apple venda l'Apple Vision Pro base con 256 GB di spazio di archiviazione allo stesso prezzo.

Apple offre Vision Pro in altre configurazioni, con 512 GB e 1 TB di spazio di archiviazione. Il primo costa $ 3.699 in Apple US, lo stesso prezzo del MacBook Pro 16″ M3 Max, CPU a 14 core, GPU a 30 core, SSD da 1 TB e RAM da 36 GB con software Logic Pro. Il controvalore in euro è di 4.528,99 euro. Il Vision Pro costerà circa 4.529 euro.

Infine, l'Apple Vision Pro con SSD da 1 TB sarà venduto al dettaglio a 4.759 euro (rispetto a 3.899 dollari) rispetto allo stesso MacBook Pro, senza Logic Pro, ma con SSD da 2 TB.

_

Segui il Belgio su iPhone Facebook, Youtube et al Instagram Per non perdere nessuna delle buone notizie, dei test e delle offerte.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.