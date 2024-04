Oltre a ridurre le spese, mangiare bene riduce significativamente il budget sanitario. “Gli studi hanno dimostrato che per ogni euro investito in una buona alimentazione, risparmiamo tra i 12 e i 50 euro in assistenza sanitaria, e abbiamo tutto da guadagnare!”

Cosa significa mangiare bene?

«Dobbiamo partire dalle basi: sapere di cosa ha bisogno il nostro organismo e soprattutto ritornare a un’alimentazione sana, e questo comprende anche smantellare preconcetti e diete che possono essere dannose. Rivolgersi a un dietista è un ottimo punto di partenza per valutazioni e consigli. A seconda della tua dieta e del tuo stile di vita, le tue esigenze saranno diverse.

Una volta apprese le basi, è importante organizzarsi. “Pianifica i tuoi pasti e la lista della spesa…risparmia tempo e denaro.” Proprio come comprare locale! “I supermercati ci fanno spendere di più: il 30% del prezzo va al confezionamento e alla commercializzazione del prodotto Inoltre, è difficile mangiare bene in questo modo; gli studi hanno dimostrato che circa il 77% dei prodotti dei supermercati non sono di buona qualità”.

Mangiare sano, mangiare biologico?

non necessariamente. “Locale e stagionale soprattutto! Devi pensare in modo sostenibile ed essere consapevole di ciò che mangi Mangiando una varietà di cibi locali, bevendo abbastanza acqua ed eliminando cibi trasformati e zucchero, puoi migliorare la tua salute in modo sorprendente modo.”

Prendersi cura del proprio apporto è essenziale. “Le fonti proteiche, ad esempio, le troviamo anche nelle lenticchie o nei ceci che coltiviamo in casa. Non abbiamo bisogno di mangiare carne tutti i giorni, e anche questo è un buon modo per risparmiare e avere varietà.”

Il problema, dice, è che il nostro sistema sanitario non è abbastanza protettivo. Ha aggiunto: “Il belga è in cattive condizioni di salute e questo comporta costi enormi. Prendendosi cura della sua dieta, sta investendo nella sua salute a lungo termine e risparmiando un sacco di soldi”.

