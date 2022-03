La fusée la plus puissante que la NASA ait jamais construite, le système de lancement spazial est maintenant prêt pour un test de pré-lancement final pour la mission sans équipage Artemis I. chargement des réservoirs de carburant et la conduite d’un compte à rebors de lancement.

En fin de compte, il piano est d’utiliser la fusée de 322 pieds (98 mètres) pour faire attterir la première femme et personne de couleur sur la lune. Le SLS inaugurera une nouvelle ère d’exploration de l’espace lointain.

Mais alors meme que la NASA cherche les étoiles, j’ai été frappé cette semaine par la quantité de surface de la Terre qui reste encore inexplorée et à quel punto elle peut radical change sans que nous le sachions.

Je suis Katie Hunt, sostituirà Ashley Strickland nell’edizione di Wonder Theory.

I segreti dell’oceano

Les scientifiques marins ont découvert des gouffres profonds – un plus grand qu’un pâté de maisons de six étages – et des collines remplies de glace qui se sont formées “extraordinairement” rapidement sur une partie reculée du fond marin arct.

La cartographie de la mer de Beaufort au Canada a révélé les change dramatiques qui, selon les chercheurs, se produisent à la suite du dégel du pergélisol submergé sous le fond marin.

C’est la première fois que le pergélisol sous-marin est suivi de cette manière, et les scientifiques ont déclaré qu’il était surprenant de voir des change comme ceux-ci se produire en si peu de cennie temps.

Le pergélisol est une couche de terre gelée qui couvre un quart de l’hémisphère nord, e compris sous la mer. De vastes étendues de pergélisol ont été submergées lorsque les glaciers ont fondu et que le niveau de la mer a augmenté à la fin de la dernière période glaciaire, il ya environ 12 000 ans.

Sur terre, les températures plus chaudes ont entraîné des changements radicaux dans le paysage arctique ces dernières années. Cependant, le changement climatique d’origine humaine n’a pas provoqué ces change dans les fonds marins, ont déclaré les chercheurs.

Royaume sauvage

Lorsqu’une meute de frelons géants attaque une ruche d’abeilles, mosquele est brutale et rapide. Les maraudeurs – parfois décrits comme des frelons meurtriers – peuvent décimer une ruche en quelques heures.

Alors que les abeilles asiatiques se sont adaptées pour se protéger des frelons predateurs, les abeilles nord-américaines ne l’ont pas fait.

Des chercheurs en Chine ont trouvé un moyen d’attirer les frelons dans des pièges, ce qui pourrait potentiellement arrêter la propagation de l’espèce envahissante. Leur arme secrete pourrait vous surprendre. Indice: Il s’agit du jeu d’attraction.

Conseguenze

Le allergie sont bien plus qu’un éternuement saisonnier – le rhume des foins peut être très perturbateur de la vie quotidienne. C’est aussi un problème qui est exacerbé par la crisi climatica.

D’ici la fin du siècle, la saison pollinique pourrait beginr jusqu’à 40 jours plus tôt qu’elle ne l’a fait au cours des dernières décennies aux États-Unis en raison des crisis climatiques, selon de nouvelles recherches Le nombre annuel de pollens pourrait grimper jusqu’à 250%.

En règle générale, différents arbres tels que le bouleau, le chêne et le pin libèrent du pollen à des moment différents. Mais un printemps plus chaud et plus precoce significa che sono diverse le varietà di polline se chevaucheront, ce qui rendra la saison pollinique plus intense.

Decouvertes

www. Il s’avère que votre éponge de cuisine peut mieux faire pousser des bactéries qu’une boîte de Pétri dans un laboratoire.

La partizione spaziale d’une éponge – la façon dont elle est divisée en différents secteurs de différentes tailles – significa che c’est un paradis pour les bactéries qui se développent dans des espaces isolés, selon une nouv.

Le but de la recherche est d’aiuter les scientifiques à mieux comprendre les habitats favorisés par les communautés microbiennes qui pourraient produire des produits chimiques à valeur médicinale, mais ils parenti ils ont partagé il gem quelques de la garçe consort .

Sfida la gravità

Gli astronauti a bordo della stazione spaziale internazionale défient la gravité… et la politica.

La première sortie extravéhiculaire de l’année a eu lieu mardi devant la stationspace, tandis que vendredi trois nouveaux membri dell’equipage russes ont été accueillis à bord, gioiosi les quatre americane, un européen et deux russes déjà présents.

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’arrivée des cosmonautes à la station spaziale intervient à un moment de montée des tensions geopolitiques qui ont vu d’anciens L’astronauta americano in Scott Kelly è il più scontroso su Twitter con il patrono di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa.

De telles attaques “noisent” à la mission de la stationspace, un verti un responsable de la NASA. L’agence a déclaré qu’elle travaillait toujours en étroite collaborazione avec Roscosmos, et l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei reviendra « à coup sûr » de l’ISS plus tard ce mois-ci à bord d’un vaisseau spaziale Soyouz , come prévu précédemment.

L’Emerveillement

Ne manquez pas ces histoires époustouflantes :

— Sous la cathédrale Notre-Dame de Paris, des archéologues ont fait une découverte surprenante qui pourrait dater du XIVe siècle.

— Une nouvelle espèce de dinosaure blindé ed été découverte dans il sud-ouest de la Chine et presente des caractéristiques simili a celles d’un porc-épic.

— Riposo tranquillo. Il resoconto della sorveglianza degli astronomi della NASA a pu faire travailler ses muscle en temps réel cette semaine – et il fait son travail.

