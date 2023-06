Xiaomi ha lanciato il nuovo Mi Box

L’azienda cinese aggiorna il Mi Box S introducendo varie migliorie. Tra questi possiamo notare la sezione sottostante Google TV e il miglioramento della potenza.

Nell’ottobre 2018, Xiaomi ha lanciato la Mi Box S, una piccola scatola che ti consente di trasformare la tua TV in una smart TV. Dopo cinque anni, l’azienda cinese lancia ora una nuova versione del suo box connesso.

Il dispositivo è noto come Xiaomi TV Box S 2nd Gen e ha quasi la stessa estetica e dimensioni (95,25 x 95,25 x 16,7 mm). Sul retro troviamo un’uscita audio, una porta HDMI 2.1 e una porta USB 2.0.

È possibile visualizzare contenuti in 4K UHD (3840 x 2160 pixel) e trasmettere video fino a 4K a 60 fotogrammi al secondo. Tuttavia, la scatola connessa non supporta lo streaming a 8K o 120Hz. Inoltre, TV Box S supporta Dolby Vision di seconda generazione, HDR10 +, Dolby Atmos o persino DTS-HD.

In termini di potenza, il box connesso è migliorato rispetto al suo predecessore con 4 core Cortex-A55 e GPU Mali G32 MP2. Per quanto riguarda lo storage non cambia nulla, troviamo sempre 2 GB di RAM e 8 GB di storage.

La principale novità di questa seconda generazione è senza dubbio il segmento sotto Google TV. Ciò ti consente di sfruttare l’interfaccia chiara che Google ha creato. Tieni presente che è in gioco anche un Chromecast per lo streaming di contenuti dal tuo smartphone.

Per quanto riguarda il telecomando, è quasi identico. Tuttavia, i nuovi pulsanti ora consentono l’accesso diretto a Netflix, Prime Video, YouTube e a tutte le app installate. In termini di connettività, la connessione avviene tramite wifi 2.4 o 5 GHz e Bluetooth 5.2.

Infine, lo Xiaomi TV Box S 2nd Gen viene venduto a 69,99€, lo stesso del suo predecessore. Per una volta non c’è aumento di prezzo, possiamo segnalarlo.

